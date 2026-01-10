我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊近年來統治大聯盟賽場，去年更完成了世界大賽2連霸，但連年的長征似乎已讓球員體能達到臨界點。道奇隊明星內野手蒙西（Max Muncy）近日接受當地媒體《SportsNet LA》採訪時吐露心聲，坦言因為球隊年年打入世界大賽，加上連續兩年的海外開幕戰，導致球員的休賽季縮短到「幾乎無法恢復體力」的程度。道奇隊在2024年赴韓國首爾進行開幕戰，2025年則在東京與小熊隊展開新球季。這意味著道奇隊的開賽時間比其他28支球隊更早。而在2025年球季，道奇隊一路殺進世界大賽，並與對手纏鬥至第7戰才奪冠，成為全聯盟最晚結束賽程的球隊。蒙西感嘆道：「我們已經連續兩年經歷了這項運動中所能想像到最長的賽季。雖然休息時間短代表球隊走得遠，這本應是理想狀態，但目前的休息時間真的短到讓人無法充分恢復。」蒙西深入解釋了職業球員的休賽季節奏。通常球員在球季結束後，需要完全休息兩周到一個月，讓身體徹底康復後再重新開始訓練。然而，對於道奇隊員來說，根本沒有這段喘息空間。「我們（道奇球員）沒有那個時間。一旦賽季結束，我們必須立刻投入訓練，否則趕不上比別人更早開始的海外賽。」蒙西憂心地指出：「在這種狀態下進行長達162場的例行賽，累積的疲勞會讓球員的身體開始出現崩壞（故障），原因單純就是修復時間不足。」對於道奇隊而言，這是一個「幸福的煩惱」。球隊因實力強勁而賽程增加、因市場價值高而被選為海外開幕戰主角，這雖然為球團帶來商機與榮耀，卻也考驗著球員的耐操程度。