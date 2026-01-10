我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃子鵬加盟台鋼雄鷹，在記者會上談到家鄉、家人，一度哽咽落淚。（圖／台鋼雄鷹提供）

台鋼雄鷹今（10）日啟動2026年球季春訓，昨（9）日先舉行隊史首位FA球員黃子鵬的加盟儀式，雄鷹領隊劉東洋指出，地點選在蓮池潭龍虎塔收到不錯的效果，黃子鵬也吐露對回鄉打球的情感，一度哽咽落淚，也讓劉東洋感到意外，「今天算是近距離、長時間跟他聊到天。他的反應讓我覺得他真的是一位真性情、感性的選手。」對於補強黃子鵬，劉東洋說，提升投手戰力是所有球隊的共同課題，「我們除了是一個比較新的球隊之外，不管戰力上或場上的表現，也希望子鵬能扮演一個領導的角色，在投手群帶領比較年輕的選手，這是我們對他的期待。」劉東洋指出，未來中職可能會增加場次，投手戰力勢必會是更大的課題，「這部分也算是我們要提早做好準備，加上子鵬是一位很有實力的選手，又是在地高雄人，就將他設定為必須全力爭取的球員。」雄鷹特別選在蓮池潭龍虎塔舉辦黃子鵬的加盟儀式，收到不錯的效果，吸引破500位高雄鄉親到場支持，沒想到的是，黃子鵬在記者會上談到家鄉與家人，一度哽咽落淚，這是讓劉東洋感到意外的回饋。劉東洋指出，過去他在聯盟服務時，與黃子鵬接觸不多，頂多就是見面後點頭打招呼，「今天算是近距離、長時間跟他聊到天。他的反應讓我覺得他真的是一位真性情、感性的選手。」劉東洋相信，黃子鵬吐露對回鄉打球的情感，「這對他影響很大，我相信會轉化成新球季拚戰的動力，證明給球迷與家人看，這方面的動力很值得期待。」劉東洋指出，投手出賽節奏比較容易掌握，對球團來說，容易塑造固定出賽的本土王牌，「結合他是高雄在地人的身分，行銷部門會努力把他塑造成具備票房號召力的在地明星。」除了黃子鵬，左投王維中同樣是高雄子弟，劉東洋說，王維中對高雄也滿有感情，「與子鵬的一左一右，是我們今年很期待的先發主軸，又結合高雄在地淵源，不管是場上戰力還是場外行銷，都會有加乘效果。」