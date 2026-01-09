我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱，配備一面完整主球場，界外區為人工草皮，界內區為紅土、天然草皮。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱，球場旁配有6道牛棚。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱，洪一中當起導覽員，特別介紹配有空調的室內打擊區。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱，球場旁2道牛棚。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱，室外球場旁的室內訓練場，總面積不輸台南亞太棒球場。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱，室外球場旁的室內訓練場，總面積不輸台南亞太棒球場。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱，應球隊教練需求，三壘側打造「好漢坡」。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱，洪一中總教練介紹教練室。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱，一軍選手更衣室。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱，二軍選手更衣室。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱，台鋼獵鷹專屬籃球訓練中心。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱，台鋼天鷹專屬訓練排球館目前建造中。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱，治療室配備10張治療床。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱，水療室備有2池溫控治療池。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱，地下室為選手專屬重量訓練室。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱，雄鷹專屬交誼廳。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱，獵鷹專屬交誼廳。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱，天鷹專屬交誼廳。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱，天鷹、獵應專屬選手餐廳。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱，雄鷹球員專屬餐廳，教練團正在為春訓開訓做討論。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱，選手家庭房為2房1廳。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱，雙人房為2床，配備獨立衛浴。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱，無論選手雙人、家庭房，都配有獨立衛浴設備。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱，台鋼集團旗下排球天鷹、籃球獵鷹、棒球雄鷹將共同進駐。（圖／記者陳柏翰攝）

台鋼雄鷹明（10）日將要展開2026年球季的春訓，新賽季將正式啟用自建訓練運動基地「皇鷹學院」，雄鷹總教練洪一中今（9）日陪同媒體開箱「皇鷹學院」整體訓練構造。此訓練基地以一面正規棒球場作為主軸，搭配全台最大室內訓練場、6道空調打擊練習場以及6道投手牛棚，球場旁還有配有體能訓練專用的「好漢坡」，進入到室內空間，重訓、住宿一應俱全，雄鷹將「家」與「球場」結合在一起，打造全新訓練空間。雄鷹總教練洪一中今日陪同媒體一起參觀「皇鷹學院」，主球場界外區為人工草皮，界內則為天然草皮、紅土，並配有2道牛棚。球團在三壘側界外區，建起一座「好漢坡」，讓選手透過斜坡進行體能訓練。球場後方為室內練球場，整體面積不輸台南亞太球場，內部更配有6道打擊練習區，且安裝空調，讓選手不分四季皆可進行訓練。戶外空間除了室外棒球場與室內練球場，還配有PLG台鋼獵鷹的專屬籃球訓練中心，另外TPVL台鋼天鷹的排球訓練館，目前正在興建中，未來將專屬於天鷹使用。離開室外訓練基地，走進室內空間B1，該區為選手重訓室，1樓的部分，為一軍、二軍更衣室與教練室，另外配備2座溫控水療池以及10座治療床，提供選手訓練後放鬆、治療。2樓為雄鷹、獵鷹、天鷹專屬的交誼廳，隔壁緊鄰選手餐廳，天鷹與獵鷹共用，雄鷹則是獨立一間餐廳，由於雄鷹明日要開訓，教練團與行政人員已在餐廳進行會議。3樓以上為選手宿舍，分為單人房、雙人房與家庭房，外籍教練住單人房，雙人房與家庭房供教練、選手與行政人員。無論雙人房、家庭房，內部設備一應俱全，各有獨立衛浴空間，家庭房更是設計成2房一廳。洪總相當滿意整個「皇鷹學院」的規劃與配備，更直言有家的感覺，洪總也呼籲，不要跟其他球隊比較，「台灣棒球環境變好，公司願意投資，這是好事。」雄鷹明日將迎接新賽季春訓，未來二軍將長駐「皇鷹學院」，待排球館落成後，排球、棒球以及籃球「三鷹」將共用此基地。