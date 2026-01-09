台鋼雄鷹明（10）日將要展開2026年球季的春訓，新賽季將正式啟用自建訓練運動基地「皇鷹學院」，雄鷹總教練洪一中今（9）日陪同媒體開箱「皇鷹學院」整體訓練構造。此訓練基地以一面正規棒球場作為主軸，搭配全台最大室內訓練場、6道空調打擊練習場以及6道投手牛棚，球場旁還有配有體能訓練專用的「好漢坡」，進入到室內空間，重訓、住宿一應俱全，雄鷹將「家」與「球場」結合在一起，打造全新訓練空間。
「皇鷹學院」室外面積超大 訓練空間不輸亞太球場
雄鷹總教練洪一中今日陪同媒體一起參觀「皇鷹學院」，主球場界外區為人工草皮，界內則為天然草皮、紅土，並配有2道牛棚。球團在三壘側界外區，建起一座「好漢坡」，讓選手透過斜坡進行體能訓練。球場後方為室內練球場，整體面積不輸台南亞太球場，內部更配有6道打擊練習區，且安裝空調，讓選手不分四季皆可進行訓練。
重訓室、治療室器材完善 提供選手全面支援
戶外空間除了室外棒球場與室內練球場，還配有PLG台鋼獵鷹的專屬籃球訓練中心，另外TPVL台鋼天鷹的排球訓練館，目前正在興建中，未來將專屬於天鷹使用。離開室外訓練基地，走進室內空間B1，該區為選手重訓室，1樓的部分，為一軍、二軍更衣室與教練室，另外配備2座溫控水療池以及10座治療床，提供選手訓練後放鬆、治療。
雄鷹獨立一間餐廳 宿舍配備一應俱全
2樓為雄鷹、獵鷹、天鷹專屬的交誼廳，隔壁緊鄰選手餐廳，天鷹與獵鷹共用，雄鷹則是獨立一間餐廳，由於雄鷹明日要開訓，教練團與行政人員已在餐廳進行會議。3樓以上為選手宿舍，分為單人房、雙人房與家庭房，外籍教練住單人房，雙人房與家庭房供教練、選手與行政人員。無論雙人房、家庭房，內部設備一應俱全，各有獨立衛浴空間，家庭房更是設計成2房一廳。
洪一中非常滿意「皇鷹學院」 未來將供職業「三鷹」使用
洪總相當滿意整個「皇鷹學院」的規劃與配備，更直言有家的感覺，洪總也呼籲，不要跟其他球隊比較，「台灣棒球環境變好，公司願意投資，這是好事。」雄鷹明日將迎接新賽季春訓，未來二軍將長駐「皇鷹學院」，待排球館落成後，排球、棒球以及籃球「三鷹」將共用此基地。
