韓國金唱片頒獎典禮今（10）日將在台北大巨蛋當場，而今晚最大咖的表演卡司，莫過於BLACKPINK成員Jennie，但她昨日下午抵達台灣時，心情似乎很差。Jennie一坐上地勤人員開的接駁車後，立刻用大外套把自己全身蓋住，完全不想跟現場歌迷、記者打招呼。對此，有粉絲替Jennie緩頰，解釋她並非不尊重台灣，應該是太害羞，表示Jennie過去在其他城市的機場也有過類似的躲鏡頭行為。
Jennie起飛前還在笑 抵台突然大臭臉
Jennie昨日中午現身韓國仁川機場，準備搭機來台，當時她身穿灰色毛衣搭配牛仔褲，打扮很休閒，表情也相當輕鬆，手裡捏著一個玩偶吊飾，還一邊對著鏡頭打招呼，露出燦爛笑容。怎料Jennie落地台灣後心情卻突然180度大轉變，戴上帽子、墨鏡，全程冷臉。一坐上室內接駁車後，更是直接拿起大衣蓋住全身，完全不想與其他人有互動。
Jennie的行為惹來一部分網友的批評，質疑她不尊重台灣，「韓國到這裡不是12個小時的飛機，不過是2個小時，而且她在飛機上的座位肯定比我們普通平民好太多了。在那邊說因為搭飛機會累，這個理由我覺得是太鬼扯了」、「如果光這樣看是真的還蠻沒禮貌的，可以不笑、臭臉，但直接蓋住頭真的沒在尊重在場的粉絲」、「不喜歡來台灣其實不用勉強」。
Jennie機場臭臉非首次 粉絲幫緩頰
不過也有粉絲出來替Jennie緩頰，表示她已經走VIP通道了，沒想到現場還是許多記者、攝影師舉著相機蹲守，她不想接受注視，難免會有些反彈。另外也有其他粉絲整理Jennie過往在機場現身時的表現，她臭臉面對鏡頭並非首次，在其他地區的機場也發生過類似狀況；Jennie更曾為了躲避拍攝，直接在機場奔跑，由此可見她的個性其實比較害羞。
Jennie 3個月前才剛來台 BP在高雄開唱
Jennie這次入圍金唱片「數位音源本賞」，將和aespa、ALLDAY PROJECT、G-Dragon、Hearts2Hearts、IVE、IU等眾多歌手一同角逐獎項。至於她上次來台，是去年10月和BLACKPINK成員一起到高雄舉行演唱會時，當時Jennie在台上玩得相當開心，看起來沒有討厭台灣粉絲的意思。
影片請看：X@KINGTHEREALFIII、Threads
我是廣告 請繼續往下閱讀
Jennie昨日中午現身韓國仁川機場，準備搭機來台，當時她身穿灰色毛衣搭配牛仔褲，打扮很休閒，表情也相當輕鬆，手裡捏著一個玩偶吊飾，還一邊對著鏡頭打招呼，露出燦爛笑容。怎料Jennie落地台灣後心情卻突然180度大轉變，戴上帽子、墨鏡，全程冷臉。一坐上室內接駁車後，更是直接拿起大衣蓋住全身，完全不想與其他人有互動。
Jennie的行為惹來一部分網友的批評，質疑她不尊重台灣，「韓國到這裡不是12個小時的飛機，不過是2個小時，而且她在飛機上的座位肯定比我們普通平民好太多了。在那邊說因為搭飛機會累，這個理由我覺得是太鬼扯了」、「如果光這樣看是真的還蠻沒禮貌的，可以不笑、臭臉，但直接蓋住頭真的沒在尊重在場的粉絲」、「不喜歡來台灣其實不用勉強」。
不過也有粉絲出來替Jennie緩頰，表示她已經走VIP通道了，沒想到現場還是許多記者、攝影師舉著相機蹲守，她不想接受注視，難免會有些反彈。另外也有其他粉絲整理Jennie過往在機場現身時的表現，她臭臉面對鏡頭並非首次，在其他地區的機場也發生過類似狀況；Jennie更曾為了躲避拍攝，直接在機場奔跑，由此可見她的個性其實比較害羞。
Jennie 3個月前才剛來台 BP在高雄開唱
Jennie這次入圍金唱片「數位音源本賞」，將和aespa、ALLDAY PROJECT、G-Dragon、Hearts2Hearts、IVE、IU等眾多歌手一同角逐獎項。至於她上次來台，是去年10月和BLACKPINK成員一起到高雄舉行演唱會時，當時Jennie在台上玩得相當開心，看起來沒有討厭台灣粉絲的意思。