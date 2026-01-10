我是廣告 請繼續往下閱讀

在被亞特蘭大老鷹隊交易至華盛頓巫師隊兩天後，曾是「老鷹門面」的四屆明星後衛崔楊（Trae Young）於今（10）日首度打破沉默，在社群媒體發表長文向這座效力了七年多的城市告別。他坦言，雖然未能實現為亞特蘭大奪冠的目標，但他已準備好「昂首闊步」迎接職業生涯的下一個篇章。崔楊在聲明中感性寫道：「我從沒想過自己會寫下這些話……過去這幾年，並沒有按照我所期待的方式展開。」自2018年選秀加盟以來，楊一直是老鷹隊的核心，更帶領球隊在2021年闖入東區決賽。然而，近年來球隊表現起伏不定。楊在文中直言不諱地指出：「傷病、挫折，以及那些並不合理的處境交織在一起，我們始終沒能真正展現出全部的潛力。」由於休賽期雙方未能就提前續約達成共識，老鷹隊最終決定啟動重建，將這位隊史助攻王與三分球紀錄保持人送走。在這筆震驚聯盟的交易中，老鷹隊送出崔楊，從巫師隊換回了資深明星後衛 C.J. 麥凱倫（CJ McCollum） 以及優質射手 基斯伯特（Corey Kispert）。對老鷹而言，這是一次清出薪資空間並尋求新方向的「斷捨離」；對巫師而言，則是以相對低廉的代價獲得了一位正值 27 歲巔峰期的全明星主控，期盼他能與去年的選秀狀元薩爾（Alex Sarr）產生良好的化學反應。儘管離開充滿情感的亞特蘭大讓崔楊感到痛苦，但他強調：「停留在原地的痛苦，超過了改變所帶來的不確定。」他表示自己並不畏懼未來，反而對加入巫師隊感到欣喜與期待。他在聲明的結尾寫道：「我將昂首闊步，目光向前。是時候去看看，當支持真實存在、當願景足夠清晰時，一切究竟能變成什麼樣子。我們繼續前行（We Move）。」這名明星後衛預計將在近日抵達華盛頓，並穿上3號球衣（原11號為巫師隊退休背號）。這場「大鷹轉學」的戲碼，無疑為2月5日交易截止日前的NBA市場投下了第一顆震撼彈。「『我知道我為你所定的計畫』，主如此宣告。」 —— 耶利米書 29:11我從沒想過自己會寫下這些話……過去這幾年，並沒有按照我所期待的方式展開。我們對自己設定了很高的期望，甚至曾觸及了亞特蘭大這座城市從未到達過的高度。為亞特蘭大帶來一座總冠軍始終是我的目標。然而，在傷病、挫折，以及那些並不合理的處境交織下，我們始終沒能真正展現出全部的潛力。這座養育我、教會我如此之多的城市，將永遠是我人生故事中的一個篇章……然而，停留在原地的痛苦，最終超過了對改變的不確定感。改變往往伴隨著恐懼，但我將其視為另一次機會。我將滿懷欣喜地走進人生的下一章節，昂首闊步，目光向前。是時候去看看，當支持是真實存在的、當願景是清晰的時候，一切究竟能變成什麼樣子。我們繼續前行。—— Tra3 Young