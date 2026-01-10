我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台鋼雄鷹有意網羅去年效力富邦悍將的美國籍洋投布坎南。（圖／富邦悍將提供）

台鋼雄鷹今（10）日展開2026年球季春訓，總教練洪一中卻意外在致詞時「暴雷」，透露雄鷹有望補強去年效力富邦悍將的美國籍右投布坎南（David Buchanan）。對此雄鷹領隊劉東洋表示，布坎南確實是新洋投補強人選之一，但仍會尊重聯盟的228洋將條款以及悍將球團，雄鷹球團對悍將球團致上歉意，「這件事在球團內部訊息傳達上有疏失，後續台鋼球團仍然會依照聯盟規定之程序規定進行新洋將的洽談。」雄鷹總教練洪一中在致詞時先感謝台鋼會長謝裕民花心思、經費打造基地，讓選手感到幸福，也盼選手能努力拚搏，隨後洪總也感謝球隊休賽季積極補強戰力，網羅黃子鵬、王維中、劉時豪以及賴智垣等球員，但洪總卻意外「暴雷」，說出球隊補強新洋投布坎南。對於洪總的搶先「暴雷」，雄鷹領隊劉東洋坦言「一切來得太突然」，並指出布坎南確實是洋將補強人選之一，但劉東洋也強調，聯盟有228洋將規定，還是會等相關程序走完，「我們有幾位（洋將）候補名單，也總教練討論，布坎南是人選之一，也是洪總熟悉的選手。」劉東洋說，布坎南是備選名單中屬於高順位優先補強的洋投，但在這之前都會尊重聯盟以及富邦悍將，「要等程序走完才會正式確定。」劉東洋指出，上個賽季因洋投名額已滿，未與哈瑪星續約，因此有發離隊同意書，讓哈瑪星自由與其他球隊接觸，「我們尊重悍將球團，若他們確定今年不與布坎南續約，是可以考慮的方式，但一切以悍將為主，不然就是等228走完。」對於228條款是否「名存實亡」，劉東洋認為，有些洋將在合約設計中確實會附但書，提早取得與他隊的議約權，「這也是洋投的解套方法。這是未來認可的方式，還是要討論228條款，我認為6球隊可以坐下來思考，討論出更方便運作的模式。」雄鷹球團也在開訓儀式後發出聲明，並表示布坎南的確為球團後續考量的洋將名單之一，不過前提為必須尊重聯盟的228規定以及悍將球團立場，「這件事在球團內部訊息傳達上有疏失，對富邦球團致上誠摯歉意。後續台鋼球團仍然會依照聯盟規定之程序規定進行新洋將的洽談。」