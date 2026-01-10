我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹今（10）日展開2026年球季春訓，總教練洪一中卻意外在致詞時「暴雷」，透露雄鷹有望補強去年效力富邦悍將的美國籍右投布坎南（David Buchanan）。悍將球團在得知消息後立刻發出聲明，並表示對於洪總的言論表達震驚與不解，悍將球團說，「球團一向尊重聯盟制度，對於228條款的規章存廢及調整，一直都抱持開放討論之態度。但在規章正式修訂之前，希望各球團共同遵守規章，以維護聯盟運作之公信力及各球團應有之權益。」雄鷹總教練洪一中今日在開訓儀式中，致詞時意外「暴雷」球隊有意網羅布坎南，「謝謝球隊休賽季積極補強，像是網羅黃子鵬、王維中、劉時豪以及賴智垣等球員，還有布坎南。」雄鷹領隊劉東洋表示，布坎南是球隊補強的優先人選，但會尊重聯盟228條款與悍將球團。雄鷹球團也立刻在開訓典禮後發出聲明，「關於洪總在開訓儀式的致詞時提到球團新洋將為布坎南ㄧ事，該選手的確為球團後續考量的洋將名單之一，不過前提為必須尊重聯盟的228規定以及富邦球團立場。這件事在球團內部訊息傳達上有疏失，對富邦球團致上誠摯歉意。後續台鋼球團仍然會依照聯盟規定之程序規定進行新洋將的洽談。」對此，悍將球團也立刻做出回應，並表示球團洋將補強與議約作業皆依聯盟規章進行， 針對2025球季隸屬本球團之外籍球員布坎南，截至目為止，悍將從未收到其經紀人或其他球團之正式接觸，亦未出具過離隊同意書。悍將球團指出，對於今日雄鷹開訓儀式上，洪一中總教練所發表之相關言論，悍將球團表達震驚與不解，依據中華職棒聯盟現行規章第17章《外籍球員管理辦法》第96條規定，未取得原球團離隊同意書之前，任何球團不得與該名外籍球員進行接觸或洽談，相關規範明確且無模糊空間。悍將球團表示，「球團一向尊重聯盟制度，對於228條款的規章存廢及調整，一直都抱持開放討論之態度。但在規章正式修訂之前，希望各球團共同遵守規章，以維護聯盟運作之公信力及各球團應有之權益。」