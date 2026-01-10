我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒台鋼雄鷹隊於今（10）日舉行2026年球季春訓開訓典禮，總教練洪一中在致詞時意外透露球團已網羅去年效力於富邦悍將的洋投布坎南（David Buchanan）。此言論疑似違反聯盟「228條款」，隨即引發軒然大波。對此，中華職棒聯盟會長蔡其昌於中午表態，強調規章制度不容挑戰，若調查屬實有違規接觸之事實，聯盟將依規處以罰款。針對洪一中總教練的「暴雷」言論，蔡其昌會長在受訪時表示，雖然尚未了解致詞全文，但立場非常明確：根據現行規章，2月28日之前任何球團不得與他隊外籍球員接觸。蔡其昌強調，聯盟目前已啟動第一階段調查，確認台鋼雄鷹是否真的有私下接觸之事實。他直言：「既然規章在那裡，大家就要遵守。在2月底前不可以接觸就是不可以，接觸了就是要接受處分。」聯盟將秉持「簡單扼要」的原則，依據調查結果行事。對於外界討論已久的「228條款」存廢問題，蔡其昌表示聯盟保持開放態度，隨時歡迎球團在領隊會議中提出討論。然而，他特別點出，規章的修正必須經過領隊會議的多數同意，在正式修改之前，現行規定就是唯一準則，任何球團皆無權片面違反。蔡其昌會長指出，聯盟作為規章的執行者，「態度跟方向都很清楚」，即「沒有修改就是按現行規章，改了以後就按新規章」。中華職棒聯盟亦於下午發表官方聲明，重申外籍球員在未取得原球團離隊同意書前，任何球團不得與其進行接觸。聯盟已正式要求台鋼雄鷹球團務必遵守相關規定，並強調規章第96條【轉隊規定】的任何調整皆需尊重領隊會議決議。