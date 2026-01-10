我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台鋼雄鷹有意網羅去年效力富邦悍將的美國籍洋投布坎南。（圖／富邦悍將提供）

台鋼雄鷹今（10）日展開2026年球季春訓，總教練洪一中卻意外在致詞時「暴雷」，透露球隊有意補強去年效力富邦悍將的美國籍右投布坎南（David Buchanan），立刻引起軒然大波。洪總後續受訪時承認自己「嘴快」，不斷說「歹勢（抱歉）」，他表示，去年布坎南對雄鷹投得不錯，對這名洋投有好印象，並建議制服組若悍將不續約，可以考慮網羅，「真的很抱歉，我剛剛也跟球團抱歉，是我『嘴快』，這是我的想法。因為是我去年講的，我以為球隊有在（接洽），結果他們說，『沒有啦，現在連接觸都不能接觸，他有一個 228 條款。』」雄鷹總教練洪一中今日在開訓儀式中，致詞時意外「暴雷」球隊有意網羅布坎南，「謝謝球隊休賽季積極補強，像是網羅黃子鵬、王維中、劉時豪以及賴智垣等球員，還有布坎南。」洪總此話一出立刻引發討論，由於中職仍有228洋將條款，若原球隊未給予不續約通知，其他球隊無法在2月28日前洽談新約。對此，洪總受訪時承認自己一時「嘴快」，直說「歹勢」，「 那個我真的是嘴快，我真的是嘴快！（布坎南）因為去年對我們投得真的是不錯，我蠻喜歡這個投手的。老實講，我去年就有跟球團稍微提過一下，假如『有那個機會』啦。球團當然是有提到說，『有機會的話可以』，但是我真的不知道什麼『條款』。所以我一直覺得說，可能球團有去接觸，所以我剛剛也講得太快。」洪總透露，當講完網羅布坎南這句話後，新任隊長吳念庭馬上在耳邊提醒，「我有那個意思，也有跟公司提過，但公司可能沒有真的給我回答說『沒有這個東西不行』。我也真不知道什麼條款，因為我建議說『假如』有機會的話。所以應該是以球團講的為準。」洪總坦言，對布坎南得印象是真的不錯，「他投我們不錯，我們幾乎是完全沒轍。」現階段雄鷹洋將已經找齊，包含續約的魔鷹（Steven Moya）、後勁（Bradin Hagens）以及艾速特（Eric Stout）以及櫻井周斗完成續約。洪總指出，對布坎南有興趣，純粹是後續的補強建議，「真的很抱歉，我剛剛也跟球團抱歉，抱歉是我『嘴快』，這是我的想法。因為是我去年講的，我以為球隊有在（接洽），結果他們說，『沒有啦，現在連接觸都不能接觸，他有一個 228 條款。』」悍將球團在此事發生後，也迅速發出聲明，並表示對洪總的談話表示震驚與不解，洪總聽到後，仍是不斷說「歹勢（抱歉）」，「去年他真的投很好，我的意思是假如對方不需約，我們是不是可以找，所以我以為有談，真的很抱歉，我最太快，也要跟富邦抱歉。」