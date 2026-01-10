我是廣告 請繼續往下閱讀

紐奧良鵜鶘隊今（10）日晚間在客場展現強大火力，靠著雙核心威廉森（Zion Williamson）與墨菲（Trey Murphy）合砍66分的勁爆表現，最終以128：107輕取華盛頓巫師，成功終結近期的九連敗陰霾。這是崔楊（Trae Young）轉隊後巫師首戰，今天賽前巫師隊就發了他穿上球隊球衣的影片和照片，雖然他這一場沒有打，但賣力在場邊幫隊友加油。本場比賽是威廉森與潛力新秀奎恩（Derik Queen）首度共同掛帥先發，這對組合展現了驚人的化學反應，墨菲（Trey Murphy）上陣36分鐘，高效轟下全場最高的35分，威廉森（Zion Williamson）僅出賽29分鐘便不可阻擋地攻下31分。奎恩（Derik Queen）展現全能身手，繳出14分、16籃板與12助攻的「大三元」數據。相對於贏球的喜悅，季初才被巫師交易至鵜鶘的喬丹·普爾（Jordan Poole）則度過了一個難熬的夜晚。普爾在第一節替補上場時，現場巫師球迷便爆發震耳欲聾的噓聲。普爾受挫的主因在於他加盟鵜鶘後，曾公開批評華盛頓主場「死氣沉沉、毫無氛圍」，這番言論顯然激怒了舊地球迷。普爾今晚表現慘不忍睹，出賽 12 分鐘外線全數落空，得分掛零，還附帶 3 次失誤與 4 次犯規，在噓聲中黯然離場。儘管輸球，巫師主場仍有亮點。剛透過交易加盟的明星後衛崔楊雖然尚未上場，但已現身場邊。巫師官方在社群媒體曬出照片，表示華盛頓特區正熱烈歡迎他的到來。根據記者報導，崔楊在第四節一直活躍在替補席，不斷為打出得分高潮的隊友加油助威，融入球隊速度極快。結束連敗後，鵜鶘隊將於台灣時間1月12日凌晨4:00前往奧蘭多挑戰魔術隊；巫師隊則期待崔楊正式披掛上陣，為球隊注入新能量。