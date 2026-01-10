我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「228洋將條款（及賽格威條款）」其歷史背景可追溯至2018年，當時因賽格威（Zack Segovia）等洋將引發的違規接觸風波，聯盟遂訂定規章。（圖／中職聯盟提供）

▲比如去年就有媒體質疑，2月底期限一過勝騎士、羅戈就立刻簽約，效率之快反映出檯面下的運作早已提前展開。（圖／記者林柏年攝，2025.10.26）

▲台鋼雄鷹總教練洪一中「暴雷」球隊有意願網羅布坎南。（圖／記者陳云茹攝）

台鋼雄鷹今（10）日正式展開2026 年球季春訓，然而總教練洪一中在致詞時的一番話卻在棒球圈投下震撼彈。洪總意外「暴雷」透露球隊有望補強去年效力於富邦悍將的右投布坎南（David Buchanan），此舉引發富邦悍將球團極度不滿。悍將隨即發出聲明表達「震驚與不解」，並強調在聯盟規章正式修訂前，各隊應共同遵守「228 條款」。這起爭議不僅讓兩隊關係緊繃，更讓中職長年飽受詬病的「228洋將條款（及賽格威條款）」再度成為輿論焦點，《NOWNEWS》也整理該規章，以及相關背景始末供讀者參考。所謂的「228條款」正式名稱為「外籍球員優先議約權限制」。其歷史背景可追溯至2018年，當時因賽格威（Zack Segovia）等洋將引發的違規接觸風波，聯盟遂訂定規章，也就是第17章第96條:「外籍球員於同一年度不得轉隊，年度合約期滿或中途解約者，原球團在次年度2月底前擁有優先議約權。」另外，為增加挖角難度，跳槽洋將在3月10日前不得參加新球團春訓或相關活動。 若有證據證明違規接觸，將處以罰款。儘管立意良善是為了避免惡性挖角與價格競爭，但在現代職棒環境下，該條款被認為已形同虛設，原因如下：1. 蒐證難度高，私下接觸成「公開的秘密」：經紀人手中往往掌握多名洋投，在與球團探詢報價時，極難界定是「單向推銷」還是「雙向接觸」。比如去年2月底期限一過勝騎士、羅戈就立刻簽約，檯面下的運作是否有提前展開？有媒體認為這方面根本難以查證。2. 脫離職棒節奏，對洋將不公平：中職各隊春訓多在 1 月中下旬展開。根據此條款，若洋將想轉隊，必須等到3月1日。這意味著球員將完全錯過新東家的春訓磨合與戰術練習。洋投後勁（Bradin Hagens）曾爆料，自己曾因原母隊拖延不放手、又不表態續約，差點導致他等到2月底後無球可打而被迫退休。3. 成為日韓職棒搶人的「助攻」 當洋將被鎖在228條款中無法與其他中職球隊洽談時，往往會轉向美、日、韓職棒尋求機會。這導致原球隊留不住人，其他中職球隊也無法競爭，最終導致聯盟整體頂尖戰力的流失。支持派： 統一獅領隊蘇泰安去年受訪時稱，條款雖有蒐證難度，但仍有存在必要，以維持各隊戰力均衡、避免季中惡性挖角。改革派： 前富邦領隊蔡承儒曾在2018年時建議將優先議約權提前至12月31日或一月底。除此之外過去也有許多聲音認為，應讓洋將身價回歸市場機制，而非利用規章人為設限，造成球員與他隊布局的困擾。