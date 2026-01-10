2026渣打臺北公益馬拉松將於明（11）日清晨開跑，根據中央氣象署的溫度預測，清晨體感溫度會在12度左右，民眾務必要做好保暖準備，知名跑者同時也是路跑教練梁哲睿提醒可以穿上輕便雨衣、手套暖身，避免因太寒冷肌肉沒有熱開來，使得跑步的狀況下降。官方也提醒，加強四肢末端與頭頸部的保暖，降低皮膚暴露在冷空氣中的面積，且下半身可以選擇跑褲或壓縮褲，穩定肌肉、減少震動，讓整體跑感更順暢。
明天2026渣打臺北公益馬拉松預計會有2.6萬名跑者清晨站上凱達格蘭大道起跑，根據氣象署預測，明早中正區體感溫度應該會來到12度左右的寒冷天氣，提醒民眾務必做好保暖準備。路跑教練梁哲睿表示，天氣冷非常適合突破最佳成績。他提醒，賽前保暖非常重要，可以穿輕便雨衣，還有戴上手套幫助末梢保暖，可以在出發的前幾公里迅速進入狀況，不會因為太寒冷肌肉沒有熱開來導致跑的狀況持續下降。
選擇跑褲穩定肌肉，讓整體跑感更順暢
官方提供跑步裝備和配件建議，像是清晨特別冷時，可以加上手套、袖套、帽子頭巾等小物，加強四肢末端與頭頸部的保暖，降低皮膚暴露在冷空氣中的面積，出門時套上輕薄防風外套，再搭配排汗衣加保暖層的洋蔥式穿法，能讓身體維持在剛剛好的舒適區，也避免因溫差而導致不舒服，下半身可以選擇跑褲或壓縮褲，穩定肌肉、減少震動，讓整體跑感更順暢。
開跑當天早餐怎麼吃？
飲食上提醒重點要放在好消化、穩定能量，可以在開跑前約2~3小時，選擇輕盈易消化的食物，如香蕉、地瓜或麵包等；也可搭配熱飲，如熱巧克力或熱牛奶，讓身體先補充適當能量，此外，冬天更容易忽略補水，水＋電解質絕對不能少。適度補充維生素也很重要，下列三項營養素都對跑者有益。
維生素D：幫助提升免疫與維持好心情
鐵質：有助於能量代謝與對抗疲勞
鎂：能放鬆肌肉、穩定神經。
好好暖身15分鐘
官方提醒冬天氣溫較低，暖身需至少15分鐘以上，強度應由低到中等，逐步提升但不造成壓力或疲勞，當身體啟動保暖機制時，週邊血管會收縮，使肌肉供血變少，肌肉會變得不易放鬆、關節靈活度下降。除活絡關節之外，建議加上慢跑與動態暖身，如垂直跳躍、高抬腿等幫助身體開機，且跑完記得緩跑＋伸展，尤其冬季更應好好放鬆肌肉，避免因低溫造成僵硬，並幫助減少痠痛與加速身體恢復。
資料來源：2026渣打臺北公益馬拉松
