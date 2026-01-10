NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽今（10）日戰火蔓延，焦點戰役由洛杉磯快艇客場挑戰布魯克林籃網。在快艇球星哈登（James Harden）與雷納德（Kawhi Leonard）雙核聯手發威下，快艇以121：105完勝籃網，不僅展現強大的進攻火力，哈登更在舊主面前寫下多項NBA歷史神蹟。哈登今晚狂砍31分，另外他還繼續推高自己保持的「少於15次的情況下砍下超過30分」的NBA紀錄。
哈登效率驚人寫紀錄 雷納德末節鎖定勝局
面對前東家，哈登此役展現極強的進攻欲望，全場出賽35分鐘，以驚人的76.9%命中率（13投10中）狂轟31分4籃板6助攻及2蓋帽。這是哈登生涯第306次半場（上半場22分）攻下20+，歷史排名第三，僅次於科比（397）與詹姆斯（376）。哈登生涯第19次在「出手少於15次的情況下砍下30+」，位居NBA後衛史上第一。
快艇另一核心雷納德則在末節接管比賽，單節5投4中獨拿13分，全場進帳26分5籃板與5助攻。數據統計顯示，雷納德本季只要達成「25+5+5」數據，快艇戰績為6勝0負。反觀籃網球星小邁克爾波特（Michael Porter Jr.）手感冰冷，全場20投7中，三分球更是9投0中，僅得18分，無力阻擋快艇攻勢。
綠衫軍普里查德爆發 暴龍逆轉未果遭「三殺」
波士頓塞爾提克今日在主場以125：117擊敗多倫多暴龍，本賽季三度交手保持全勝。暴龍此役因主力球員英格拉姆（Brandon Ingram）與巴恩斯（Scottie Barnes）因傷缺陣，競爭力受挫。塞爾提克普里查德（Payton Pritchard）發揮出色砍下全隊最高的27分，布朗（Jaylen Brown）則穩定貢獻25分8籃板及7助攻。暴龍雖在末節試圖反撲，但在塞爾提克多點開花的攻勢下，三連勝遺憾止步。
76人三巨頭齊發威 魔術主場吞敗
費城76人客場挑戰奧蘭多魔術，最終以103：91帶走勝利。76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）展現速度優勢砍下29分。恩比德（Joel Embiid）穩定產出22分9籃板，喬治（Paul George）也貢獻18分9籃板並送出3次抄截。魔術隊班凱羅（Paolo Banchero）雖繳出14分11籃板7助攻的全能數據，但球隊整體命中率欠佳，難以阻擋76人的攻勢。
