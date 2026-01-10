我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒台鋼雄鷹隊今（10）日舉行2026年球季春訓開訓典禮，總教練洪一中在致詞時意外透露已網羅去年效力於富邦悍將的洋投布坎南（David Buchanan），引發聯盟高度關注。針對此疑似違反「228條款」的言論，中華職棒聯盟也對此做出回應，強調規章制度不容挑戰，後續若經調查屬實，將對台鋼雄鷹進行裁罰。針對台鋼雄鷹球團今日的言論，聯盟明確表示，根據規章規範，外籍球員在未取得原球團離隊同意書前，任何他隊球團皆不得與該球員進行接觸或洽談。聯盟指出，目前已要求台鋼雄鷹球團務必遵守相關規定，「後續經調查如有接觸之事實，將依聯盟規範論處。」聯盟也強調，雖然對於規章第96條「轉隊規定」的修正保持開放討論，但在正式修正前，各球隊仍須嚴格遵守原有的規章制度，以維護聯盟運作的公信力。這起風波源於洪一中總教練在致詞時「開名單」，將布坎南列入球隊補強成果。此舉讓布坎南的原母隊富邦悍將感到極度「震驚與不解」，悍將球團隨即聲明表示，從未收到布坎南經紀人或他隊的正式接觸，亦未出具離隊同意書，呼籲各隊應遵守「228條款」，尊重聯盟制度。台鋼雄鷹領隊劉東洋事後解釋，布坎南確實是球隊補強的優先人選，但這是在內部訊息傳達上的疏失。台鋼球團也向富邦球團致歉，表示會尊重聯盟規定與富邦球團立場，後續將依照程序進行洽談。現年36歲的布坎南擁有豐富的亞美職棒經歷。去年效力富邦悍將期間，雖然受限於球隊火力僅拿下1勝4敗，但防禦率低至1.95，展現出極強的壓制力。正是因為其優異的表現，才讓急於強化投手輪值的台鋼雄鷹將其列為頭號目標。「228條款」設立初衷是保護原球團的優先議約權，避免惡性挖角。此次台鋼雄鷹在期限前提前公開宣布人選，已觸動聯盟與他隊的敏感神經。