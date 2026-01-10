我是廣告 請繼續往下閱讀

彰化縣全芳味食品公司向高雄一家食品公司購買2萬3160片豬排，但因銷售情況不佳，負責人蔡姓男子竟指示員工以去漬油塗銷有效日期後重新印製改標，再透過門市及LINE團購群組，賣給不知情的消費者與連鎖賣場，嚴重違反食安法，檢調獲報展開調查，發現過期2年、至少9千片豬排已流入市面被民眾吃下肚，法院審理後，依食安法判處蔡姓老闆1年6月徒刑，公司也辦判處罰金100萬元。判決書指出，蔡姓男子經營的全芳味公司於2022年4月間向南部經營逾30年的老字號肉品公司進貨大批豬排，總計約2萬3千片，分別於同年4月7日、18日進貨，產品有效期限均至2022年9月16日止。然而，由於銷售狀況不佳，至期限屆滿時仍剩餘353箱未售出。該批產品效期僅到同年9月16日，過期後仍有大量豬排堆置在倉庫，蔡男不甘損失，明知產品已過期應報廢，卻萌生歹念，自2022年到2024年之間，多次指示員工或利用假日僱用外籍臨時工，以去漬油擦掉包裝上的製造與有效日期，再用打印機印上偽造的日期，將效期展延半年，甚至有部分標示至2025年。檢方查出，這批過期冷凍改標豬排被以每包70至80元價格，賣給不知情的下游盤商，再流入超市賣場、Line團購及直播銷售，直到2024年10月上游供應商員工在網路上驚見臉書在販售自家早已停產的豬排，追查下才揭發全案，經統計，蔡男透過此手法共詐得超過22萬元。案情曝光關鍵，源於2024年10月肉品公司員工發現，某知名連鎖賣場在臉書刊登販售相關豬排商品，經內部系統查詢後發現該產品早於2021年停產，並在2022年全面下架，隨即報案並通知全芳味回收產品。檢警隨後在彰化一處冷凍倉庫中，查扣已回收的9020包過期豬排，但仍有約9千片已被消費者食用。高雄地方法院法官審理後，認為食品過期可能變質，對人體消化、內分泌系統造成危害，蔡男身為食品業者，卻在長達2年間販售過期長達1到2年的冷凍豬排，受害客群包含老弱婦孺，因此法官考量其行為對廣大消費者權益危害甚鉅，判他有期徒刑1年6月，全芳味公司則判罰金100萬元。全案仍可上訴。