我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Energy（如圖）在閃兵案後，今（10）日晚間在台北小巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）





▲Energy今（10）日晚間將在小巨蛋開唱，相信音樂先公佈參考歌單。（圖／翻攝自Spotify）

多個朋友

微笑先生

馬上去

同病相戀 (電影《有病才會喜歡你》宣傳曲)

Last Christmas

High 5 (全家便利商店廣告主題曲)

Here I Am

星期五晚上

有多久

分合

多愛我一天

某年某月某一天

把手給我

眼淚的味道

愛失控

Come On

無懈可擊

二次西遊 (OT：孫悟空)

天生反骨

You Better Not Come Home

放手 (複合版)

Ra-Men Song

彩虹

永遠不說再見

我們

不在乎有沒有以後

第二次愛上你

星期天的晚安

最後一次

星空

More Than Words

Missing You

給你的歌

退魔錄

鷹在飛

金銀島

答應我

穿越一光年

一秒愛上你

秒殺 (feat. 五月天阿信)

末日秀

放手

星期五晚上 (慶功16蹲版)

Energy今晚將帶著《ALL IN全面進擊》演唱會唱進台北小巨蛋！就在攻蛋倒數之際，相信音樂釋出多達43首的台北小巨蛋演唱會預習歌單，包含經典回憶殺〈放手〉、〈多愛我一天〉，還有紅遍全台的〈星期五晚上〉，要讓歌迷先把體力練好，準備嗨翻小巨蛋。粉絲也可先就這份歌單參考和預習。觀察這次的歌單，除了回歸後引起巨大迴響的抒情主打〈分合〉，歌迷最期待的絕對是掀起模仿熱潮的〈星期五晚上〉。值得注意的是，歌單中特別在最後壓軸放入了〈星期五晚上〉，預告演唱會現場極有可能重現這段考驗膝蓋與體力的「人體雨刷」舞步，粉絲們勢必要在演唱會前將大腿肌耐力練到極致。此外，Energy招牌的重節奏舞曲全數列隊，包括絕對不能錯過的國歌級神曲〈放手〉，歌單中更貼心收錄了「複合版」與原版。還有當年帥氣爆棚的〈無懈可擊〉、〈Come On〉以及充滿日式風格的〈Ra-Men Song〉也都在名單之列，勢必將小巨蛋變身為超大型夜店。除了炸裂的舞曲，Energy 的抒情歌也是一代人的共同回憶。預習歌單中包含了催淚神曲〈多愛我一天〉、〈某年某月某一天〉以及〈眼淚的味道〉。而與五月天阿信合作的〈秒殺〉、以及經典的〈天生反骨〉也都出現在歌單中，粉絲都可以搶先預習，說不定今晚就會聽到系現場演唱版本。