Energy今晚將帶著《ALL IN全面進擊》演唱會唱進台北小巨蛋！就在攻蛋倒數之際，相信音樂釋出多達43首的台北小巨蛋演唱會預習歌單，包含經典回憶殺〈放手〉、〈多愛我一天〉，還有紅遍全台的〈星期五晚上〉，要讓歌迷先把體力練好，準備嗨翻小巨蛋。粉絲也可先就這份歌單參考和預習。

▲Energy（圖／相信音樂提供
▲Energy（如圖）在閃兵案後，今（10）日晚間在台北小巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

全民運動16蹲預備！歌單金曲連發

觀察這次的歌單，除了回歸後引起巨大迴響的抒情主打〈分合〉，歌迷最期待的絕對是掀起模仿熱潮的〈星期五晚上〉。值得注意的是，歌單中特別在最後壓軸放入了〈星期五晚上〉，預告演唱會現場極有可能重現這段考驗膝蓋與體力的「人體雨刷」舞步，粉絲們勢必要在演唱會前將大腿肌耐力練到極致。

回憶殺來襲！經典快歌〈放手〉

此外，Energy招牌的重節奏舞曲全數列隊，包括絕對不能錯過的國歌級神曲〈放手〉，歌單中更貼心收錄了「複合版」與原版。還有當年帥氣爆棚的〈無懈可擊〉、〈Come On〉以及充滿日式風格的〈Ra-Men Song〉也都在名單之列，勢必將小巨蛋變身為超大型夜店。

鐵漢柔情！必哭情歌〈多愛我一天〉準備大合唱

除了炸裂的舞曲，Energy 的抒情歌也是一代人的共同回憶。預習歌單中包含了催淚神曲〈多愛我一天〉、〈某年某月某一天〉以及〈眼淚的味道〉。而與五月天阿信合作的〈秒殺〉、以及經典的〈天生反骨〉也都出現在歌單中，粉絲都可以搶先預習，說不定今晚就會聽到系現場演唱版本。

Energy小巨蛋演唱會參考歌單

  • 多個朋友
  • 微笑先生
  • 馬上去
  • 同病相戀 (電影《有病才會喜歡你》宣傳曲)
  • Last Christmas
  • High 5 (全家便利商店廣告主題曲)
  • Here I Am
  • 星期五晚上
  • 有多久
  • 分合
  • 多愛我一天
  • 某年某月某一天
  • 把手給我
  • 眼淚的味道
  • 愛失控
  • Come On
  • 無懈可擊
  • 二次西遊 (OT：孫悟空)
  • 天生反骨
  • You Better Not Come Home
  • 放手 (複合版)
  • Ra-Men Song
  • 彩虹
  • 永遠不說再見
  • 我們
  • 不在乎有沒有以後
  • 第二次愛上你
  • 星期天的晚安
  • 最後一次
  • 星空
  • More Than Words
  • Missing You
  • 給你的歌
  • 退魔錄
  • 鷹在飛
  • 金銀島
  • 答應我
  • 穿越一光年
  • 一秒愛上你
  • 秒殺 (feat. 五月天阿信)
  • 末日秀
  • 放手
  • 星期五晚上 (慶功16蹲版)
資料來源：相信音樂臉書Spotify 

