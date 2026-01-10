我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Energy在坤達（左2）、書偉（右2）歷經閃兵案風波後，去年聖誕節在內湖大全聯合體開唱，小試身手，今（10）日晚間五人將在台北小巨蛋合體開唱。（圖／記者朱永強攝影）

最殺男團Energy近年強勢回歸樂壇掀起回憶殺，不料去（2025）年因成員坤達、書偉捲入閃兵案，遭檢方起訴求刑，因而去年底的活動幾乎都停擺，今（10）日將全員到齊，在小巨蛋開唱，這是閃兵案之前就售票的演唱會。儘管此刻身陷閃兵案風波，但回首2002年出道之初，Energy可說是台灣男團史上的奇蹟，當年他們曾創下在出道短短一個月內，就因為6萬名粉絲的瘋狂連署，成功在中正紀念堂舉辦萬人演唱會的紀錄，當時的人氣堪稱怪物級新人。Energy於2002年7月正式出道，主打硬派街舞與帥氣外型，與當時主流的偶像團體風格截然不同。當年唱片公司為了考驗他們的人氣，設下了一道高難度門檻，若能在發片一個月內募集到一定數量的歌迷連署，就能舉辦大型演唱會。沒想到粉絲動員力驚人，短短時間內就湧入超過6萬份連署書，實體信件塞爆唱片公司，讓高層見識到這股銳不可擋的風暴。挾著這股超高人氣，Energy在出道剛滿一個月的8月，就直接挑戰指標性場地中正紀念堂，舉辦大型非售票演唱會。當晚現場擠進超過1萬名粉絲，將廣場擠得水洩不。這場演出奠定了他們最殺舞蹈男團地位，也創下新人出道最快舉辦萬人演唱會的驚人紀錄，至今仍是台灣偶像史上的傳奇一頁。當年Energy以一首〈放手〉紅遍大街小巷，從街頭跳到萬人舞台，是無數少男少女的青春回憶。如今20年過去，五人再度合體，以一曲〈星期五晚上〉再度爆紅，16蹲舞步是現在的小學生最愛，且每位成員同步都有主持、綜藝、戲劇類的工作，但去年底因書偉和坤達兵役問題，面臨法律問題與一度停工。在去年底的聖誕節之後，今晚粉絲又可再重溫Energy的活力，希望再看到去年在高雄演出現場，牛奶和坤達的高空特技表演。有不少粉絲也期盼他們能挺過風波，未來再創佳績。