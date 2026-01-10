我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙雨凡（左）帶CORTIS踏上金唱片紅毯。（圖／記者陳雅蘭攝）

第40屆金唱片今（10）日在台北大巨蛋登場，紅毯已在稍早開始，第一組登場的藝人就是人氣爆棚的新人男團CORTIS，5位成員都以黑白服裝現身，展現出酷帥魅力，讓現場媒體跟粉絲快門按不完。不料原本燦笑比出V的他們，在得知今日的主題是「冷酷」，後，一秒變成撲克臉，但沒想到在退場時直接大出包，帥氣走出去竟走錯方向，只能趕快跑回鏡頭再出去，超萌反差讓大家笑翻。CORTIS一登上紅毯就讓現場尖叫聲不斷，成員也擺出多個姿勢讓現場拍照，還超有禮貌的90度鞠躬，並說謝謝。而為了符合「冷酷」主題，成員們也一秒變身撲克臉，並帥氣退場。但帥氣維持不了3秒，馬上就因走錯方向，返回鏡頭，只見5個大男孩低著頭小跑步入鏡，可愛又搞笑模樣直接引發爆笑。而在金唱片開始前，場外就聚集大批粉絲，就各藝人的氣氛來看，新生代團體CORTIS在現場的能見度相當高，不只應援物多，粉絲身上的小卡、交換小物的粉絲明顯集中，討論聲量也很有感，證明他們不斷上升的高人氣。本屆金唱片獎出席卡司陣容堪稱歷屆史詩等級，橫跨男女團、演員與亞洲代表藝人，包括RrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、MONSTA X、Stray Kids、TWS、ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ。頒獎嘉賓卡司也毫不遜色，不只有邊佑錫、宋仲基、安孝燮，還有台灣男神許光漢與天后蔡依林，橫跨韓流與台灣代表人物，讓本屆金唱片話題度超高。