▲IVE要擺冷酷姿勢時，竟忍不住全員笑場。（圖／記者葉政勳攝）

▲▼ZEROBASEONE（上圖）、ENHYPEN（下圖）也都接連踏上紅毯。（圖／記者葉政勳攝）

第40屆金唱片今（10）日在台北大巨蛋登場，紅毯已在稍早開始，LE SSERAFIM、IVE接連穿著華麗禮服現身，美貌讓現場粉絲尖叫聲不斷，不過在要擺出冷酷表情時，許允真耍帥失敗，竟直接笑出來，金采源抱胸姿勢太可愛，讓主持人忍不住笑說太開朗。而換IVE出場時，雖然因為沒準備好而較晚現身，但依然讓現場快門按不停，不過一聽到要擺冷酷表情，成員竟超有默契全繃不住，直接笑場。由於這次紅毯主題是擺冷酷表情，讓AI選出最冷酷的人，但不料對於公主般的LE SSERAFIM、IVE卻有點困難。只見率先出場的LE SSERAFIM先是高雅的揮手打招呼，接著應要求擺出冷酷表情，成員們似乎有點不知所措，抱胸、嘟嘴，根本是走可愛風，不只許允真直接笑出來，金采源更是被主持人說看起來太開朗，不知道會不會被AI選中。接著換IVE接棒現身，雖然因為尚未準備好而較晚出場，但一現身就讓眾人驚呼，只見6人都穿著白色禮服，更是將她們襯托的更加優雅。但到要擺冷酷表情時，成員們都忍不住直接笑出來，之後也是擺出各個表情想要耍帥，但清一色都非常可愛，讓大家笑翻。本屆金唱片獎出席卡司陣容堪稱歷屆史詩等級，橫跨男女團、演員與亞洲代表藝人，包括RrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、MONSTA X、Stray Kids、TWS、ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ。頒獎嘉賓卡司也毫不遜色，不只有邊佑錫、宋仲基、安孝燮，還有台灣男神許光漢與天后蔡依林，橫跨韓流與台灣代表人物，讓本屆金唱片話題度超高。