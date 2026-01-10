我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼MONSTA X（上圖）也踏上金唱片紅毯，主持人成始璄（下圖左）、文佳煐（下圖右）壓軸現身。（圖／記者葉政勳攝）

第40屆金唱片今（10）日在台北大巨蛋登場，紅毯已在稍早開始，近期的頒獎典禮常勝軍Stray Kids也身穿西裝帥氣現身，果然一出場就引發尖叫。而帥氣的他們在被要求要擺出冷酷姿勢時，也絲毫不費力，但兩位成員卻超另類，只見I.N跟HAN不耍帥狂比愛心，粉絲福利大放送，被笑說根本走錯棚。Stray Kids在今日穿著西裝登上金唱片紅毯，把帥氣外貌表現的淋漓盡致，今日的冷酷主題當然也難不倒他們。全員秒變撲克臉帥氣看向鏡頭，但一往旁邊看，竟有兩位成員似乎走錯棚，在一眾撲克臉的成員中狂比愛心，超大反差直接讓粉絲笑翻。隨著Stray Kids的出現，紅毯也來到尾聲，在Jennie與主持人成始璄、文佳煐分別現身後，便替金唱片40週年紅毯畫下最後句點，及將迎來重頭戲，也就是表演舞台與頒獎典禮。本屆金唱片獎出席卡司陣容堪稱歷屆史詩等級，橫跨男女團、演員與亞洲代表藝人，包括RrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、MONSTA X、Stray Kids、TWS、ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ。頒獎嘉賓卡司也毫不遜色，不只有邊佑錫、宋仲基、安孝燮，還有台灣男神許光漢與天后蔡依林，橫跨韓流與台灣代表人物，讓本屆金唱片話題度超高。