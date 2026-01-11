台灣演藝圈女團競爭激烈，許多團體雖實力堅強卻如流星般一閃即逝。2005年由環球唱片重磅推出、來自華岡藝校的4人女子唱跳團體「YUMMY」，當年頂著綜藝教母張小燕提拔的光環出道，以「女版Energy」為主打。然而在發行一張專輯《YUMMY同名專輯》後，就因市場競爭因素悄悄解散，成為粉絲口中可惜的「一片女團」。多年過去，成員們際遇大不同，其中成員幃幃在解散後，也成為男星竇智孔的賢內助。
華岡藝校9人幫起家 精簡4人組女版Energy強勢出道
YUMMY的前身是2001年以9人編制組成的團體「Young美眉」，在張小燕的節目中擔任助理主持，累積了不少舞台經驗。經過多年的波折與磨合，最後變成4人編制，小林王子（林采薇）、幃幃、王心如（王樂妍）和反凡，於2005 年正式改名「YUMMY」出道。
不同於當時主打甜美風格的女團，YUMMY皆出身華岡藝校，舞蹈底子深厚。她們以「女版 Energy」為目標，主打能歌善舞、爆發力十足的青春活力風格，試圖在當時競爭激烈的華語樂壇殺出一條血路。
神曲〈I Won't Cry〉成回憶殺 曾合體 Energy 坤達唱甜歌
雖然僅發行過一張專輯，但她們留下的作品至今仍是不少 7、8 年級生的回憶。同名主打歌〈YUMMY YUMMY〉很有青春活力，抒情主打〈I Won't Cry〉被選為當時熱門韓劇《菜鳥上班族》片尾曲，傳唱度極高。此外，她們也曾與Energy成員坤達合唱偶像劇《男丁格爾》的主題曲〈戀愛季節〉。
解散後各自飛 幃幃秘婚竇智孔、王樂妍轉戰戲劇圈
團體解散後，成員們在演藝圈各自找到了不同的舞台。幃幃在轉戰主持界後，與男星竇智孔相識相戀。為了維護感情，她選擇低調秘婚並全面退居幕後，2016年竇智孔承認已婚，大家才驚覺昔日的偶像女團成員已是兩個孩子的幸福媽咪。
王心如在改名王樂妍後深耕戲劇圈，在多部偶像劇與本土劇中都有亮眼表現，成功轉型為實力派演員。林采薇後來曾加入「天氣女孩」，成為成員Yumi，持續在演藝圈發展。反凡在解散後則較少在螢光幕前曝光。雖然YUMMY未能長紅，但她們當年標榜的實力派唱跳風格，依然在台灣女團歷史上留下了獨特的一頁。
我是廣告 請繼續往下閱讀
YUMMY的前身是2001年以9人編制組成的團體「Young美眉」，在張小燕的節目中擔任助理主持，累積了不少舞台經驗。經過多年的波折與磨合，最後變成4人編制，小林王子（林采薇）、幃幃、王心如（王樂妍）和反凡，於2005 年正式改名「YUMMY」出道。
不同於當時主打甜美風格的女團，YUMMY皆出身華岡藝校，舞蹈底子深厚。她們以「女版 Energy」為目標，主打能歌善舞、爆發力十足的青春活力風格，試圖在當時競爭激烈的華語樂壇殺出一條血路。
神曲〈I Won't Cry〉成回憶殺 曾合體 Energy 坤達唱甜歌
雖然僅發行過一張專輯，但她們留下的作品至今仍是不少 7、8 年級生的回憶。同名主打歌〈YUMMY YUMMY〉很有青春活力，抒情主打〈I Won't Cry〉被選為當時熱門韓劇《菜鳥上班族》片尾曲，傳唱度極高。此外，她們也曾與Energy成員坤達合唱偶像劇《男丁格爾》的主題曲〈戀愛季節〉。
解散後各自飛 幃幃秘婚竇智孔、王樂妍轉戰戲劇圈
團體解散後，成員們在演藝圈各自找到了不同的舞台。幃幃在轉戰主持界後，與男星竇智孔相識相戀。為了維護感情，她選擇低調秘婚並全面退居幕後，2016年竇智孔承認已婚，大家才驚覺昔日的偶像女團成員已是兩個孩子的幸福媽咪。
王心如在改名王樂妍後深耕戲劇圈，在多部偶像劇與本土劇中都有亮眼表現，成功轉型為實力派演員。林采薇後來曾加入「天氣女孩」，成為成員Yumi，持續在演藝圈發展。反凡在解散後則較少在螢光幕前曝光。雖然YUMMY未能長紅，但她們當年標榜的實力派唱跳風格，依然在台灣女團歷史上留下了獨特的一頁。