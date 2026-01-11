我是廣告 請繼續往下閱讀

▲香港三級片正風行時，葉子楣（右起）、文素、工藤瞳在《聊齋艷譚》中的性感表現引起話題。（圖／摘自mydramalist）

▲《聊齋艷譚續集：五通神》所有要角包括一條小百合（後排左起）、黃秋生、植敬雯、曾小燕（前排左）幾乎都有裸露鏡頭，唯獨被主打的陳加玲（前排右），反而露得最少。（圖／摘自IMDb）

▲黃秋生（左）和陳加玲在《聊齋艷譚續集：五通神》擔任主角，片子在台灣一度被禁演，為了過關，片商寧可剪掉10多分鐘的內容，比較激情或清涼的畫面幾乎都不剩。（圖／摘自IMDb）

1990年代香港影壇曾經有過三級片的流行風潮，許多演員先後投入，靠激情裸露求翻身，由於成本多半不高，在當地票房破千萬港幣就算是很突出的好成績，搶佔媒體顯著版面。只是來到台灣，由於當時電檢標準仍較香港嚴格不少，三級片在台都被大剪特剪，只剩下1.5級，葉子楣參與演出的《聊齋艷譚2》，更被剪掉10多分鐘，片長才1小時多一點，賣座大受影響。台灣觀眾與香港觀眾同樣都花一張電影票的錢，進了戲院卻沒有一樣的視覺享受，由於當年的台灣尺度就算是限制級也不能有太露骨的性愛動作，香港三級片都難逃在台灣被剪，要是片子激情畫面過多，就可能被剪到片長不夠長，《聊齋艷譚2》就是實例。那時三級片台柱之一「波霸」葉子楣，主打「裸而不露點」，在名作《聊齋艷譚》就比另外兩位女主角文素、工藤瞳的演出尺度明顯保守不少。《聊齋艷譚續集：五通神》主角全面大換血，變成「開心少女組」陳加玲扛大梁，葉子楣只有客串，也沒有裸露的畫面，可是導演卻拍得比第一集還要大膽，甚至扮演五通神的黃秋生也全裸露點。片子在香港上映後，觀眾看到陳加玲、黃秋生、一條小百合等主角的演出尺度，造成熱烈討論，票房表現和首集幾乎不相上下，可是在台灣差點無法順利上映，因為電檢委員認為片子過於煽情、清涼畫面過多，裁定禁演。於是電影公司趕快再動剪刀，擺明很難通過的露點畫面都刪光光，男女歡好的鏡頭也能拿掉就拿掉，剪到影片節奏都很不流暢，上一段突然跳到下一段的情況也很明顯，當時的報紙報導，這部片起碼被剪了12分鐘以上，儘管仍有部分養眼畫面保留，往往一閃即逝。香港片商也知道，三級片來台灣就是兩種選擇，要不就一刀不剪、很大機率被禁演，要不就是只求限制級過關、被剪多少都配合。《聊齋艷譚續集五通神》香港票房不錯的話題曾被台灣媒體報導，但台灣上映前，報刊也不得不說真話：「『五通神』在經過大卸八塊、修剪10來分鐘後，所有的性愛場面及全裸境頭幾已剪淨，不過部分調情鏡頭雖未暴露卻有極強烈的性暗示，仍不宜青少年觀賞。」因而三級片風潮，似乎只對香港觀眾才真正具有意義，台灣觀眾當年看不到引爆討論的那些大膽鏡頭，始終如隔靴搔癢，對於三級片也沒辦法太提起勁花錢買票捧場，這就不是一個葉子楣能夠救得起來的。