▲CORTIS拿下新人獎，趙雨凡（右1）用中文講感言。（圖／翻攝自Prizm）

第40屆金唱片今（10）日在台北大巨蛋登場，受邀擔任頒獎嘉賓的蔡依林也終於現身，這也是她在演唱會被梁曉珺造謠邪教、中國主辦方為她提告對方後首次露面。果然天后一現身，就火速讓現場尖叫聲不斷。蔡依林這次頒發「新人獎」，一登台就用韓文跟粉絲打招呼，接著用中文英文介紹並頒獎，三聲道超狂切換，而這次的新人獎得主就是超強新人CORTIS，趙雨凡被唱名時還直接嚇到傻眼跳起來。蔡依林一登場，就引起現場超大聲尖叫，她先以韓文表示：「各位大家好，謝謝邀請來我來金唱片」，接著又用英文及中文自我介紹，並揭開新人獎得主，正式聲勢非常高的CORTIS，趙雨凡一被唱名整個大傻眼，接著跟著團體上台，用中文講感言：「大家好，這是2026年第一次收到的獎，謝謝大家的支持」，成員也依序用不同語言感謝粉絲。CORTIS剛出道就有高人氣，這次現身金唱片也是有大批粉絲到場支持，只要一被唱名就能引起超狂尖叫聲。其中台灣成員趙雨凡被天后蔡依林頒獎，兩大人氣台灣出身的明星另類合體，也成功引發話題，事實上，蔡依林與LE SSERAFIM也有小交情，不只曾一起互跳新歌〈DIY〉跟〈CRAZY〉的舞蹈挑戰，蔡依林還驚喜現身LE SSERAFIM在7月於林口舉行的演唱會，蔡依林在台下熱情揮手，直接化身小粉絲，LE SSERAFIM也帶來〈日不落〉的表演，雙向奔赴的追星模式，讓雙方粉絲都超開心。