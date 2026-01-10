我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Energy演唱會今（10）日晚間在台北小巨蛋熱烈登場。（圖／相信音樂提供）

Energy台北小巨蛋演唱會驚喜不斷，團員牛奶與坤達為了舞台豁出去，挑戰高達10公尺的「牛轉乾坤」高空彈簧特技，震撼全場。兩人在僅靠兩條彈力繩固定身體的狀態下，毫無保留地全力彈跳。繼上回演出完成12圈翻轉後，牛奶這次更突破極限，加碼挑戰「空中16圈風火輪」，在高速旋轉中展現驚人的核心控制力。坤達同樣拚盡全力，在高空中完成多圈旋轉並倒立定格，秀出結實二頭肌。兩人將體力與風險推至極限的搏命演出，讓台下觀眾屏息以待，隨後爆發出震耳欲聾的驚呼聲。經過一連串精彩演出後，五人再度合體，接連帶來〈Ra-Man Song〉、〈踢到鐵板〉、〈You Better Not Come Home〉復古嘻哈金曲，將小巨蛋的氣氛拉回最熱血的Energy時代。氣氛擔當 Toro也不讓特技專美於前，繼去年高雄巨蛋的「假腹肌」後，這次竟安排了更瘋狂的驚喜橋段，在舞台上被兩位舞者當眾「拉下褲子」，露出印有「馬到成功」字樣的紅色四角褲。另類的拜年方式讓現場笑聲不斷，驚喜與驚嚇一次到位，成為當晚最逗趣的插曲。去年Energy因坤達、書偉捲入閃兵案而陷入風暴，牛奶、書偉、阿弟、坤達與 Toro能夠歷經風雨後再度重組，五人都格外珍惜每一次相聚的時光。除了用演出回饋歌迷，Energy也化感激為實際行動，攜手用心音樂捐贈500萬元投入公益（包含演唱會部分酬勞），善款將捐予5家長期投入弱勢兒少關懷的社福單位。Energy《ALL IN全面進擊》演唱會明（11）日晚間也將持續在台北小巨蛋開唱，陪大家一起ALL IN到最後一刻。