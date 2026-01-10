我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Energy（如圖）今（10）日晚間在台北小巨蛋開唱，他們身穿騎士勁裝開場，帶粉絲穿越時空到未來。圖為牛奶，2025年高雄場演出畫面。（圖／相信音樂提供）

Energy《ALL IN 全面進擊》巡迴演唱會今（10）日晚在台北小巨蛋震撼開唱。五位團員身穿超能騎士勁裝帥氣登場，像是穿越時空，帶領全場萬名歌迷飛梭到7012 年。開場氣勢如虹，一連帶來〈Here I Am〉、〈Come On〉、〈無懈可擊〉舞曲，加上煙火特效和雷射閃光，讓氣氛嗨到最高點。這是Energy自2023年重返樂壇後二度攻蛋，久違與歌迷相聚的他們，以歌詞向粉絲喊話：「就在這裡跳！」這是五人在書偉、坤達去年閃兵案之後，首次全體同台演出大型演唱會。為了符合「全面進擊」的意象，舞台中央一座高達5公尺的巨大「銀色戰馬」震撼現身，視覺效果驚人，更象徵著 Energy 與歌迷像歌曲〈馬上去〉全力前進。同時也呼應即將到來的馬年，Energy 特別藉此向全場歌迷拜早年，祝福新的一年大家都能馬到成功、能量滿滿，開場就博得好彩頭。除了震撼開場，Energy還安排了超近距離的互動福利。五人踏 5公尺高的環繞移動舞台，橫空飛越搖滾區上空，特殊的透明地板設計讓歌迷能360度零死角欣賞「超能騎士」們的帥氣英姿。在接連獻唱〈多愛我一天〉、〈愛失控〉後，他們首度現場演唱新專輯歌曲〈有多久〉，而當經典抒情歌〈眼淚的味道〉前奏響起，全場歌迷有默契地齊舉星型氣球應援，小巨蛋瞬間化為一片璀璨星海，讓台上的五位硬漢也忍不住感動神情，開場不久便創造了第一個溫馨的高潮時刻。