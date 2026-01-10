我是廣告 請繼續往下閱讀

▲LE SSERAFIM的成員中村一葉、洪恩採合體許光漢（中）挑戰TWS的〈OVERDRIVE〉嗯嗯嗯撒嬌舞蹈。（圖／翻攝韓網）

第40屆金唱片今（10）日在台北大巨蛋登場，受邀擔任頒獎嘉賓的許光漢也終於現身，並頒發「NAVER AI Choice獎」給了BOYNEXTDOOR。在台韓兩地都享有高人氣的許光漢，一現身就掀起全場尖叫，他也用流利韓文跟粉絲打招呼，還提到剛剛與LE SSERAFIM跳TWS的〈OVERDRIVE〉撒嬌舞蹈挑戰，但他似乎對自己的表現很沒自信，害羞問大家「還OK嗎？」笑翻全場。許光漢今日現身金唱片頒發「NAVER AI Choice獎」，他先用韓文打招呼，「大家好我是演員許光漢，很高興見到大家，歡迎大家來到台北，台北有很多美食，有時間的話，請一定要試看看！」藉機為台北宣傳。接著他提到K-POP中最有名活動之一就是「舞蹈挑戰」，並講到自己剛剛已在台下做了〈OVERDRIVE〉的撒嬌舞蹈挑戰。許光漢害羞問大家「還OK嗎？」然後超沒自信用韓文說「不行嗎？Sorry」，可愛模樣讓大家笑翻。稍早輪到TWS表演時，洗腦的〈OVERDRIVE〉撒嬌舞蹈直接嗨翻全場，當然少不了搖肩膀以及咬手指的撒嬌動作，CORTIS趙雨凡看到後，原本跟著旋律舞動的他跳到一半，突然害羞到整個人縮成一圈；而許光漢也被特別CUE出來表演，超大彩蛋驚呆全場3.3萬名觀眾大聲尖叫。特別的是，當導播要帶到許光漢表演#OverdriveChallenge撒嬌舞蹈挑戰之前，LE SSERAFIM的成員中村一葉、洪恩採就坐在他旁邊不斷教學要怎麼跳，後方的藝人看到後也又驚又喜。