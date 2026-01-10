我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Energy演唱會今（10）日晚間在台北小巨蛋熱烈登場。（圖／相信音樂提供）

Energy台北小巨蛋演唱會今（10）日晚間登場，在最後的談話時刻，成員坤達和觀眾談論他的心情，這是他近期捲入閃兵案後，首度在公開場合完整地談論心情。他語帶哽咽地感謝粉絲這段時間將他接住，更在萬人見證下，向今天剛好過生日的太太柯佳嬿深情告白，氣氛溫馨感人。歷經近期的閃兵案和輿論風波，坤達表示，他很感謝可以回到舞台，「這段時間，我體會到很多，也沈澱了很多，想要感謝的也很多。」他特別提到，即使只是路人或粉絲的一句簡單的「加油」，都讓他感到無比溫暖，「我相信大家都有跟我說，我在這邊真的非常謝謝你們，有好好的把我接住。」台下歌迷聽聞紛紛大喊：「加油！」回應坤達。回顧Energy重新合體之路，坤達感謝經紀公司「相信音樂」的付出，也轉頭向身邊的四位戰友致謝。他提到，兩年前的1月1日，五人決定重組時，其實充滿了未知，「不知道要走多遠，也不知去到哪裡，但我們願意重新做這件事情，這對我來說是非常重要的事。」坤達表示，今天正好是太太柯佳嬿的生日，「最後我很想要感謝一個人，就是我太太。她給我很多支持和鼓勵。」他在全場歌迷面前，隔空向愛妻喊話：「我想跟她說：生日快樂，謝謝妳，辛苦了。」最後五位成員也聚在一起為彼此加油打氣，Energy將會繼續走下去。