Energy台北小巨蛋演唱會今（10）日晚間登場，在最後的談話時刻，成員坤達和觀眾談論他的心情，這是他近期捲入閃兵案後，首度在公開場合完整地談論心情。他語帶哽咽地感謝粉絲這段時間將他接住，更在萬人見證下，向今天剛好過生日的太太柯佳嬿深情告白，氣氛溫馨感人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Energy演唱會今（10）日晚間在台北小巨蛋熱烈登場。（圖／相信音樂提供）
▲Energy演唱會今（10）日晚間在台北小巨蛋熱烈登場。（圖／相信音樂提供）
捲入閃兵案！坤達感謝歌迷接住他

歷經近期的閃兵案和輿論風波，坤達表示，他很感謝可以回到舞台，「這段時間，我體會到很多，也沈澱了很多，想要感謝的也很多。」他特別提到，即使只是路人或粉絲的一句簡單的「加油」，都讓他感到無比溫暖，「我相信大家都有跟我說，我在這邊真的非常謝謝你們，有好好的把我接住。」台下歌迷聽聞紛紛大喊：「加油！」回應坤達。

Energy回歸2週年！哪怕未知也要同行

回顧Energy重新合體之路，坤達感謝經紀公司「相信音樂」的付出，也轉頭向身邊的四位戰友致謝。他提到，兩年前的1月1日，五人決定重組時，其實充滿了未知，「不知道要走多遠，也不知去到哪裡，但我們願意重新做這件事情，這對我來說是非常重要的事。」

感謝老婆的支持　祝柯佳嬿生日快樂

坤達表示，今天正好是太太柯佳嬿的生日，「最後我很想要感謝一個人，就是我太太。她給我很多支持和鼓勵。」他在全場歌迷面前，隔空向愛妻喊話：「我想跟她說：生日快樂，謝謝妳，辛苦了。」最後五位成員也聚在一起為彼此加油打氣，Energy將會繼續走下去。

看更多相關新聞

Energy身穿超能騎士勁裝登場！5米銀馬霸氣震撼現身：就在這裡跳

多圖／Energy開唱！郭台銘夫人曾馨瑩、五月天都來了　送花籃祝賀

Energy今晚攻蛋！相信音樂公布43首預習歌單　招牌16蹲全民練起來

相關新聞

Toro變身雪天使重現經典！女主角王宇婕台下力挺　Energy掀回憶殺

Energy撞場金唱片！CORTIS吳麗萍神曲登小巨蛋：他們不見得會16蹲

Energy身穿超能騎士勁裝登場！5米銀馬霸氣震撼現身：就在這裡跳

多圖／Energy開唱！郭台銘夫人曾馨瑩、五月天都來了　送花籃祝賀