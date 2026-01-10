我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Energy演唱會今晚在台北小巨蛋熱烈登場。（圖／相信音樂提供）

Energy演唱會今（10）日晚間在台北小巨蛋登場，尾聲時成員們在安可環節逐一吐露心聲。近期捲入兵役爭議（閃兵案）的書偉，首度在公開場合正面回應此事。他坦言這2年經歷了人生最精彩的高低起伏，並在台上深深一鞠躬向大眾致歉：「發生了一件讓大家擔心的事情，不好意思，讓大家擔心了。」他表示接下來將有一段時間無法見面，承諾會好好整理自己，等待塵埃落定、春暖花開之時再與歌迷相聚。書偉表示：「每個人都是有故事的人。」他形容這兩年是他人生至今最精彩、故事性最強的時光，不僅經歷了團體重組、結婚、拿下金曲獎，也送走了最愛的父親，同時又即將迎來新生命，學習如何成為一位父親。書偉主動提及近期的紛擾，雖然未明說兵役二字，但他表示：「這2年也發生了一件讓大家擔心的事情，不好意思，讓大家擔心了。」語畢，他對著全場觀眾深深一鞠躬。他坦然面對人生的順與逆，「有獲得就有失去，人生不一定永遠順遂，要珍惜把握當下。」最後他也向歌迷預告，接下來團體會有短暫的休整期，「我會好好整理自己，等到塵埃落定、春暖花開的時候，再一起相約在這裡唱唱跳跳。」並幽默笑說，到時候要請教大家怎麼包尿布和泡牛奶。一向感性的Toro今天也忍不住淚灑舞台。他表示，這二十多年來，父母其實對他投入演藝圈一直有些擔心，而今天這場演唱會，是父母這20幾年來第一次親自到現場看他表演。他哽咽地說道：「我很想跟我爸媽說，我們2年前回歸，就不是5個人，而是一個人。」面對外界的酸言酸語，Toro表示：「我們要不停地證明自己，會跌倒、會蹲下來，但是會找到跳起來的方法，做給你們看。」他也希望透過今天的表演，能讓坐在台下的爸媽感到放心。阿弟（蕭景鴻）雖笑稱是「太熱眼睛流汗」，但言語間滿是感動。他回憶出道至今的風風雨雨，感謝許多粉絲即使在團體解散後，仍支持他去拍戲、比賽，那種感覺已經超越偶像與歌迷，更像是一家人，「很謝謝你們，也很幸運可擁有這麼多家人，我愛你們。」團長牛奶則感性表示，團員們並非最完美的歌手或偶像，但老天給了他們機會，就會拚命把最好的表演帶給大家。他表示，自己生活中也有柴米油鹽的壓力，好不容易把身體練回來，不想讓這台車「停在停車棚」無法發動。他特別珍惜這種與台下千萬人雙向奔赴的感覺，感謝歌迷的歡呼讓他能短暫跳脫生活瑣事，享受純粹的音樂與舞台。