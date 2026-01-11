我是廣告 請繼續往下閱讀

總部位於柬埔寨的跨國洗錢集團「太子集團」，將台灣設為重要據點之一，台北地檢署持續偵辦當中。其創辦人陳志近日在柬中合作下於柬埔寨落網，遭到柬埔寨撤銷國籍後押解回中國，消息引發外界關注。而在陳志被捕後，疑似其妻子的一名網紅女子「Eva」也被網友起底，從其公開貼文中發現其過著相當豪奢的生活，不僅在家中養鯊魚，全身行頭更是要價驚人，但兩人真實關係仍未獲得證實。綜合港媒報導，這名疑似為陳志妻子的女子「Eva」，原名李姓，傳出來自四川南充，兩人育有1子1女。從Eva經營的社群網站中可見，其經常在貼文中曬出自己的豪奢生活。其中，Eva曾在一則貼文中公開家中擺設，可見有要價500萬元的金絲楠木架子床、巨型水族缸等，且水族缸內飼養的並非一般觀賞魚，而是鯊魚。此外，送給女兒的禮物則是一台24K純金打造的斯坦威鋼琴，價值高達數百萬人民幣。除了家中擺設外，Eva個人也收藏多款名牌包，包括愛馬仕、香奈兒及稀有款喜馬拉雅系列等品牌，至於配飾則有多支限量名錶。而女兒的穿戴配件也不容小覷，竟是全身Dior與精品包款。另傳出Eva出遊時經常使用私人飛機及遊艇，其曾曝光自己擁有6架私人飛機與遊艇，並持有位於新加坡烏節路的房產。不過，在陳志被捕後，Eva社群網站的內容全數清空，兩人真實關係為何還有待進一步釐清。