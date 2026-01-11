我是廣告 請繼續往下閱讀

▲資深演員趙學煌昨（10）日凌晨安詳辭世，享壽69歲，他2000年車禍癱瘓至今26年，仍樂觀面對人生，曾以《再見，忠貞二村》入圍金鐘視帝。（圖／翻攝自趙學煌臉書）

▲台北市演藝工會理事長曹雨婷（如圖）透露他們請趙學煌的家人來申請急難救助，他的妻子來辦手續時，在她面前感覺很不快樂，還講到掉眼淚，隔天凌晨趙學煌就去世。（圖／摘自 台北市演藝工會 FB）

▲楊貴媚（如圖）懷念昔日曾合作過、10日凌晨去世的趙學煌，認為健康狀況被折磨多年的他，終於能夠無病無痛。（圖／文化部提供）

曾演出過瓊瑤劇《鬼丈夫》、《望夫崖》及「花系列」之《孽女花》等名作的資深男星趙學煌，昨（10）日離世，享壽69歲。他的妻子前一天才去台北市演藝工會送交急難補助申請的文件，還曾在理事長曹雨婷面前掉淚，讓人很心疼。戲裡演過他妻子的楊貴媚，則感嘆他去當天使，很捨不得，可是他終於能不再為病痛所苦。趙學煌2000年在北京遭遇重大車禍後，下半身癱瘓長達26年，近年健康狀況反覆惡化，不但頻繁因肺炎住院，去年11月底更因泌尿系統感染併發腦炎，住進加護病房後便未再轉出，直到10日凌晨平靜去世。曹雨婷透露趙學煌的妻子很善良，他們家人也都很有素養，是工會瞭解情況之後請他們來申請急難救助，沒想到還沒辦下來，趙學煌已經離世。曹雨婷表示工會這邊之前都會致電給趙學煌的家人問候、關心，當趙學煌的妻子9日來辦理申請急難救助的手續，看起來心情就不是很快樂，還講到掉眼淚，家人如果後續有需要協助，只要向工會提出，他們必然會幫忙。趙學煌生前演出過的作品不少，《孽女花》裡和楊貴媚演夫妻，彼此雖然劇中關係緊張，戲外卻相處融洽。楊貴媚很感謝受到他的照顧，讚他豪邁有氣度，待人很真誠、風趣，對劇組同事們很親切。楊貴媚表示知道他年輕時酒量不錯，偶爾也會和雷威遠等好友小聚小喝，最愛瓷瓶裝的金門高粱，也很感佩他妻子無微不至照料他26年，生活都以他為中心，女兒們也很孝順。雖然真的很不捨他當天使，卻也是他最好的離苦得樂。