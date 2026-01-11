全聯、大全聯1月10日至1月12日推出「生鮮爆殺」優惠，其中台灣高麗菜一大顆約1公斤只要19元，每日限量10萬顆，每人限購3粒。高麗菜不只便宜營養，更是必備家常菜，《NOWNEWS》今日新聞整理多種料理方式，從4分鐘微波脆甜小吃、低卡減脂吃法，到電鍋料理、一鍋到底煮法，還有台式泡菜與酸高麗菜等古早味醃漬保存法，多種料理方式一次收藏。
🟡高麗菜懶人料理必學
旅居日本的台灣夫妻「魚漿夫婦」經常在臉書分享日本美食、料理與生活資訊。日前分享日本少婦「ムダ肉ちゃん」上傳至X社群的高麗菜食譜，作法超簡單，甚至不用開火，只要家中有微波爐，4分鐘就能端上桌。
📍 4分鐘最速高麗菜料理
◾材料：高麗菜半顆
◾調味料：芝麻油、醬油、醋
◾做法：
1、將半顆高麗菜隨意切塊
2、淋上芝麻油
3、加入醬油和醋
4、反扣另個碗盤或加蓋減少水分流失
5、放入微波爐，500W功率約加熱4分鐘
6、最後撒上蔥花和芝麻就完成了
📍神奇高麗菜煎
◾食材
高麗菜 1/3顆
雞蛋 4顆
起司 適量
燒肉醬 適量
海苔粉 適量
◾作法
1、高麗菜側立切3等分，取中間一截，清水洗淨後瀝乾。
2、平底鍋加入適量的油，高麗菜下鍋，兩面煎至金黃色。
3、蛋液加適量的鹽打勻後倒入高麗菜，煎至底部金黃後翻面。
4、放上起司後蓋上鍋蓋燜煮，最後淋上燒肉醬和海苔粉就完成了。
📍奶油高麗菜蛤蜊
「高麗菜只要用奶油蒸過就相當好吃！」日本營養師熊橋麻實曾分享一道高麗菜進階的低醣類料理，搭配小孩最愛的奶油與蛤蜊，能充分攝取蔬菜營養，又有蛋白質，重點是製作時間大約只需10分鐘，料理新手也能輕鬆駕馭。實際試做奶油蛤蜊高麗菜，過程相當簡單，也沒有產生太多油煙，口味較清淡的話不用加鹽，蛤蜊的鹹味就很足夠。
◾奶油高麗菜蛤蜊材料（2人份）
蛤蜊：約200g
高麗菜：約92g
奶油：約15g（如選用含鹽奶油，要適度調整調味鹽用量）
鹽：少許
酒：少許（也可不加）
◾奶油高麗菜蛤蜊做法
1、前置作業先把蛤蜊吐沙、高麗菜切適口大小、約5mm寬
2、在平底鍋中依序放入高麗菜、蛤蜊、奶油、酒與鹽，不加酒可以清水或高湯替代
3、蓋上鍋蓋，以中火蒸煮3～5分鐘，蛤蜊開啟即可上桌
📍高麗菜排
日本食育顧問Nattu曾透過改變飲食，在3個月內瘦下7公斤，經常在IG分享減脂食譜，這道高麗菜排製作時間約只要10分鐘，做法簡單，廚藝0分的人也可以輕鬆駕馭，比牛排更美味。
◾高麗菜排材料（2人份）
高麗菜：1/4顆
起司：20g
橄欖油：2小匙
水：2大匙
胡椒鹽：適量
黑胡椒：隨喜好
◾高麗菜排做法
1、將1/4高麗菜切成兩半
2、 將橄欖油倒入熱煎鍋中。將高麗菜放在上面，撒上鹽和胡椒。
3、 待高麗菜金黃色時翻面，加水，中火蒸2~3分鐘。
4、煮熟後，加入鹽、胡椒和起司，蓋上鍋蓋，煮至起司融化。
5、依照自己的喜好加入黑胡椒粉就完成了
🟡高麗菜一鍋搞定家常味食譜
📍 高麗菜飯（電鍋版）
◾食材：
白米 2米杯
五花肉絲 50g
蒜碎 20g
蔥花 10g
菜脯碎 30g
紅蘿蔔絲 20g
高麗菜碎 50g
◾做法：
1、熱鍋乾煸菜脯碎，炒出香味後加入五花肉絲
2、肉絲炒出油後，加入蒜頭碎炒香，可適量加少許食用油
3、蒜頭炒出香氣後，依序加蔥花、紅蘿蔔絲炒香。關火加入高麗菜碎略拌一下
4、把炒好的料倒入內鍋，與洗好的米一同拌勻，加一小匙胡椒粉與一小匙鹽巴及兩米杯的水拌勻
5、電鍋外鍋加一杯水，按下開關。電鍋開關跳起來後，悶10分鐘，鬆完飯後就可以上桌囉
📍高麗菜排骨湯食材與做法
◾材料：(2人份)
高麗菜 半顆
豬排骨 400 公克
胡蘿蔔 半條
蒜頭 適量
玉米 適量(可不加)
鹽巴 1 匙 (或1顆高湯塊)
米酒 1 湯匙
白胡椒粉 少許
◾做法：
1、滾水下排骨汆燙，煮滾後再滾30秒撈起，沖冷水去除雜質。
2、汆燙好並洗乾淨的排骨鋪平在湯鍋底，加入胡蘿蔔等蔬菜、蒜頭及水、米酒。高麗菜放在最上方。
3、開大火煮，水滾後轉小火並蓋鍋蓋燜煮50分鐘。可加入家人愛吃的食材如貢丸、豬血糕。
4、加入鹽、白胡椒粉等調味後，蓋上鍋蓋再燜5分鐘。高麗菜排骨湯就完成了。
🟡高麗菜阿嬤古早味醃漬吃法
📍酸高麗菜
◾食材
高麗菜 2顆
鹽 10克
養樂多 1瓶
過濾水 1000ml
◾做法
1.先把高麗菜洗乾淨切半，曬太陽至水分蒸發。
2.取一合適的容器，把過濾水、鹽和養樂多混合成發酵液。
📍 台式泡菜
◾食材：
高麗菜 半顆
紅蘿蔔絲 80克
大辣椒 1條（可不放）
鹽巴 2大匙（高麗菜）、1小匙（紅蘿蔔）殺青用
◾泡菜汁：
白醋 250c.c.（也可用糯米醋）
白砂糖 250公克
紹興梅 5公克（也可用話梅）
◾做法：
1.高麗菜去芯後剖半，一片片剝開清洗，再用手撕成約4x4公分的適口大小，加入兩大匙鹽抓醃，至菜葉呈現霧透明狀後，靜置15到20分鐘。
2.紅蘿蔔去皮切絲，加入1小匙鹽抓醃，輕輕抓到出水後，靜置15分鐘。
3.調製泡菜汁（糖醋水），白醋加白砂糖及紹興梅（話梅），攪拌到砂糖完全融化。
4.殺青好的高麗菜與紅蘿蔔絲用開水清洗，擠乾水分後放入泡菜汁中拌勻。喜歡吃辣的朋友可以加辣椒切片。完成後裝進保鮮盒或保鮮袋，放進冰箱冷藏一天，隔天吃最好吃。
