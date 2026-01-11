我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐若瑄借自身經驗提醒大家，平常要多檢查，因為在家裡不一定安全。（圖／翻攝自徐若瑄IG@vivianhsu.ironv）

女星徐若瑄（Vivian）驚傳浴室意外！她昨（10）日在IG限動發文回顧驚魂夜，指出在半夜洗澡時，浴室牆壁裡的淋浴設備突然炸開，強力的水柱直接噴發，整根蓮蓬頭也應聲斷裂。她餘悸猶存表示，水柱力道相當猛烈，如果當時身體正對著水柱，估計肋骨會斷，場面相當驚險，也慶幸還好不是兒子遇到。徐若瑄在IG限時動態貼出浴室現場照，銀色的淋浴柱明顯損壞。她還原當時狀況，昨晚半夜準備洗澡時，牆壁內的水管不明原因突然炸開，連帶整根蓮蓬頭也爆裂噴飛。她驚恐回憶，當時強力水柱近距離噴射，「還好，我剛好沒站在水炸開之處，若被那道近距離的水柱噴到，估計肋骨會斷，頭也會被砸到。」所幸她反應迅速，立即壓住淋浴柱將水關閉，才沒有釀成受傷意外。歷經驚魂記，身為人母的徐若瑄，腦中浮現的第一個念頭是感謝老天爺。她表示：「老天，謝謝您，讓它是發生在我身上。」她解釋，好險意外不是發生在晚上10點兒子洗澡的時候，因為洗澡是很放鬆的事，小孩可能會來不及反應，後果不堪設想。想到如果是兒子遇到這種狀況，徐若瑄仍感到驚魂未定，更在睡前向老天祈禱，「如果註定要有什麼，請讓我代他。」她也藉由這次恐怖經驗提醒大眾，「意外難防，多檢查，別以為在家就安全。」