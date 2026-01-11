我是廣告 請繼續往下閱讀

▲隋棠砸萬元買票，竟然忘了時間，門票直接過期。（圖／隋棠IG@suitangtang）

45歲女星隋棠時常透過社群與粉絲分享日常生活，不料昨（10）日她罕見爆氣，在IG曬出2張舞台劇《八月，在我家》門票照片，是在視野良好的1樓座位，2張要價1萬元，但沒想到門票上的時間是9日，早已過期，讓隋棠差點被氣哭，崩潰喊：「真的受夠自己的記憶力」。一向好脾氣的隋棠在昨日突於IG限時動態，曬出2張綠光劇團「綠光世界劇場」系列舞台劇《八月，在我家》，於台中市中山堂表演的2張門票。從照片上可看到，隋棠的座位是在視野良好的1樓4排3號與5號，總價1萬元，但演出時間顯示「2026年1月9日晚間7點半」，隋棠直接錯過演出，讓她忍不住在動態中怒喊：「想哭，真的受夠自己的記憶力了」，還附上哭臉符號，字裡行間都透露出滿滿的懊惱。而隋棠的動態不只讓粉絲覺得女神迷糊的很可愛，也讓大批網友感到共鳴，好不容易買到的票，還是視野那麼好的座位，結果忘記時間錯過表演，應該許多人都會感到非常崩潰，粉絲也紛紛鼓勵，希望女神下次可以順利看到演出。隋棠與老公Tony在2015年僅交往5個月便閃婚，這段當初看似冒險的感情，在2026年已穩健走過第10個年頭。兩人育有大兒子Max、女兒Lucy及小兒子Olie，一家5口的互動溫馨自然。Tony的美式開朗與隋棠的感性細膩形成了完美的互補，兩人不僅在生活中是彼此最強的後盾，更在繁忙的育兒與工作間找到平衡，成為演藝圈中公認的模範夫妻。走過10年的婚姻路，隋棠也曾在近況中分享，婚姻最難也最美的地方在於「在同個屋簷下保留彼此的獨處空間」。即使面對外界的紛擾或家庭的瑣事，Tony始終給予隋棠最大的信任與支持，讓她能無後顧之憂地追求演員夢想與公益事業。這種不以愛為名束縛對方，而是互相扶持、共同進化的相處模式，正是他們能攜手走過第一個10年、依舊甜蜜如初的關鍵。