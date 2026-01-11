我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿信（右）成都開唱不慎摔倒，吳建豪（左）一手把他拉起來。（圖／翻攝自小紅書）

由言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信組成的限定組合《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會，近日在成都火熱開唱。不料今（11）日演出過程中發生一段驚險插曲，阿信在舞台上移動時不慎絆倒，身體一度失去平衡踉蹌，嚇壞全場上萬名粉絲！所幸身旁的吳建豪眼明手快，緊急上前一把將他攙扶住，化解危機。而阿信起身後下一秒立刻生龍活虎繼續飆高音，用行動證明自己沒事。演唱當下阿信正沉浸在歌曲氛圍中與台下互動，轉身時疑似未注意身上的衣服，踩到後重心不穩絆倒。現場粉絲目擊這一幕，瞬間爆發出驚恐的尖叫聲。就在這千鈞一髮之際，距離阿信最近的吳建豪以驚人的反應速度，二話不說立刻衝上前伸出援手，穩穩地扶住阿信，確認對方站穩後才鬆手。阿信在吳建豪的協助下站穩腳步後，隨即調整狀態，下一秒立刻投入演出。但阿信上個月才在上海站摔下舞台，帶傷開唱，雖然後來檢查都沒事，但這次在舞台上絆倒，也讓粉絲的心又揪了一下。