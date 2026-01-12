我是廣告 請繼續往下閱讀

▲將兩名MVP級別的球員——揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）與莫蘭特組合在一起，在紙面上具有極大吸引力。（圖／美聯社／達志影像）

▲報導指出，莫蘭特近年來受到傷病與場外問題困擾，目前正因右小腿挫傷將連續第五場缺陣，這也讓他成為公鹿眼中「低價買入」的候選人。（圖／美聯社／達志影像）

密爾瓦基公鹿隊近期傳出正積極尋求重返東區爭冠行列的機會，而最新的目標指向了曼菲斯灰熊隊的明星後衛賈·莫蘭特（Ja Morant）。根據《密爾瓦基哨兵日報》記者Jim Owczarski的報導，多位聯盟消息人士證實，公鹿隊是目前對莫蘭特感興趣的球隊之一。將兩名MVP級別的球員——揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）與莫蘭特組合在一起，在紙面上具有極大吸引力。然而，評論指出，這可能是公鹿隊目前最無法承受的一場豪賭。從薪資空間來看，公鹿隊若要配平莫蘭特本季約3950萬美元的薪資，可能必須送出包括庫茲馬（Kyle Kuzma，薪資 2,240 萬美元）、邁爾斯·透納（Myles Turner）、蓋瑞·崔特（Gary Trent Jr.）以及凱文·波特（Kevin Porter Jr.）在內的球員包。此外，灰熊隊勢必會要求公鹿隊送出2028年與2030年的首輪選秀權。美媒《》對於兩人的場上契合度表達了強烈質疑：投射能力不足：莫蘭特的投籃能力日益下滑，這會導致場上空間極度擁擠，無法優化阿德托昆博的進攻環境。防守崩盤：若交易送走透納（Myles Turner），公鹿將失去禁區守護者與外線空間型中鋒；而莫蘭特在防守端幾乎無法提供任何幫助。財政隱憂：公鹿先前已對達米安·里拉德（Damian Lillard）的合約使用延展條款，若再承擔莫蘭特的高額長約且未能奪冠，球隊未來恐面臨長期鎖死的困局。報導指出，莫蘭特近年來受到傷病與場外問題困擾，目前正因右小腿挫傷將連續第五場缺陣，這也讓他成為公鹿眼中「低價買入」的候選人。除了莫蘭特，公鹿隊對沙加緬度國王隊的後衛扎克·拉文（Zach LaVine）也保持高度興趣，儘管雙方目前尚未進行正式的交易對談。對於目前積極重組的公鹿隊而言，重溫 2021 年奪冠時期以朱·哈勒戴（Jrue Holiday）為核心的穩健與兩向防守體系，或許比追求華麗的高使用率的球員更為切合實際。莫蘭特是否會成為字母哥身邊的新搭檔，將取決於公鹿管理層在「本能衝動」與「冷靜計算」之間的抉擇。