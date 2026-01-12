隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日逼近，曼菲斯灰熊隊明星控衛賈·莫蘭特（Ja Morant）的動向成為聯盟焦點。根據ESPN記者Shams Charania報導，灰熊隊正考慮探索關於莫蘭特的交易可能性。這項消息不僅震動籃壇，更被視為金州勇士隊與密爾瓦基公鹿隊重整戰力的絕佳契機。勇士隊媒《Blue Man Hoop》則認為這是勇士隊的機會，可以積極參與交易，幫助對方促成談判的同時，拿回想要的球員，或許可以爭取到灰狼「高砲台」納茲·里德（Naz Reid）加盟。
勇士或成三方交易贏家 鎖定里德
對於勇士隊而言，若莫蘭特傳聞屬實，他們極具潛力成為三方交易中的「第三隊」。專家指出，勇士可以利用前鋒強納森·庫明加（Jonathan Kuminga）作為籌碼，在灰熊與其他莫蘭特追求者之間斡旋，藉此獲取即戰力補強。
「如果灰熊對喬納森·庫明加感興趣，他們可以進行一筆三方交易，庫明加加盟灰熊，而另一名球員則被送回勇士隊。」《Blue Man Hoop》在文中如此寫道。
目標明尼蘇達：若灰熊與灰狼達成協議，勇士或有機會擔任第三方，爭取納茲·里德。里德具備優異得分能力且擁有長約，不僅能減輕柯瑞（Stephen Curry）的負擔，更能成為球隊長期發展的核心。
另一可能目標則是前勇士舊將迪文森索（Donte DiVincenzo），他的防守與三分能力被認為能有效增強勇士後場深度。
公鹿有意莫蘭特？「字母哥」新拍檔引關注
在莫蘭特的爭奪戰中，密爾瓦基公鹿隊的動向同樣引人注目。據悉，公鹿隊正積極為兩屆MVP揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）尋求強力搭檔，莫蘭特具備的衝擊力被認為能大幅提升公鹿的進攻上限。
然而，專家也提醒公鹿管理層需冷靜評估，因為莫蘭特薪資成本高昂，本季薪資約3950萬美元，公鹿可能需送出庫茲馬（Kyle Kuzma）、透納（Myles Turner）等主力球員，甚至搭上2028與2030年的首輪選秀權才能配平交易金額。
另外則是契合度問題，莫蘭特的投射不穩，又有一些場外麻煩，是否會破壞公鹿目前的團隊化學反應，仍是管理層在「本能衝動」與「冷靜計算」間的一大難題。
其他潛在競爭對手
除了灰狼與公鹿之外，沙加緬度國王與邁阿密熱火也被點名為潛在買家。國王的蒙克（Malik Monk）或熱火的希羅（Tyler Herro）都可能在莫蘭特的交易案中，扮演關鍵的籌碼角色。
消息來源：Blue Man Hoop
