我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿信昨晚發文說自己想去看劉宇寧演唱會。（圖／微博＠阿信）

▲劉宇寧在自己的演唱會上回應，笑說下次換他去偷看五月天。（圖／微博＠星姐微博）

▲由周渝民（左起）、五月天阿信、吳建豪、言承旭共同打造的《F✦FOREVER恆星之城》巡演成都站昨晚順利落幕，今天還有最後一場。（圖／相信音樂提供）

五月天主唱阿信昨（11）日和F3言承旭、吳建豪、周渝民在成都舉行《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會，結果晚上8點突然在微博發文，詢問自己如果搭車去附近看劉宇寧的演唱會，車程20分鐘，｢大家覺得來得及嗎？」貼文曝光後瞬間引爆討論。劉宇寧本人見狀也在自己的演唱會上火速回應：「沒想到我有這榮幸」，更笑說：「下次換我去他演唱會後台偷偷看他」。阿信及F3昨日和劉宇寧分別在成都的五糧液文化體育中心以及成都東安湖體育公園開唱，阿信之前在五月天演唱會上就發現，經紀人在偷看劉宇寧的直播，因此知道自己很多員工都是劉宇寧的粉絲，這次開唱剛好又跟劉宇寧撞期，讓阿信唱到一半，搞笑在微博發文，「阿信的貼文曝光後，關鍵字火速衝上微博熱搜，開唱中的劉宇寧也很快注意到此事，直接在自己的演唱會現場，隔空回應阿信，「」粉絲一聽，立刻尖叫鼓譟，網路上也開始有大批歌迷敲碗兩人合作。而從阿信發文到劉宇寧回應，其實不過相隔幾小時而已，兩人的「高效率互動」也被粉絲開玩笑調侃，「阿信和劉宇寧是在路由器上衝浪嗎？網速也太快了」、「我剛去他留言區逛了一圈，他們活人感好強，還滿有意思的」、「根本就是夢幻連動」。對於阿信想去看劉宇寧一事，相信音樂的微博帳號也搞笑在貼文下方留言：「老闆，帶上我嗎？」阿信則標註經紀人「肉包」的帳號，搞笑指控他「爬牆」。