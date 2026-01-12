我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Hebe（如圖）當年在決賽時演唱〈喜歡你〉忘詞10秒，整段副歌歌詞都沒唱出來，直到第二段副歌才接上，連主持人吳宗憲都忍不住問：「What happened?」（圖／中視經典綜藝YT）

▲公司最後決定讓Ella（右起）、Hebe、Selina三人一同出道，才打造出女子天團S.H.E，並於2001年正式進軍歌壇。（圖／取自SHE 臉書）

女團S.H.E成員Hebe（田馥甄）近日揭露自己長期受到失眠困擾，無法好好睡覺，讓她一度崩潰大哭。出道將滿25年的她，當年參加《宇宙2000實力美少女爭霸戰》選秀比賽，卻在決賽時忘詞，連主持人吳宗憲都關心發生什麼事？雖驚險過關但最終還是喪失冠軍，及百萬唱片合約的機會，由替妹妹代打的Selina（任家萱）拿下第一名。但最終公司決定讓Ella、Hebe、Selina三人一同出道，才打造出女子天團S.H.E，並於2001年正式進軍歌壇。Hebe出道前參加《宇宙2000實力美少女爭霸戰》選秀比賽，在經過初賽和複賽的反覆篩選後，順利進入決賽，但決賽時她因演唱陳潔儀的〈喜歡你〉忘詞10秒，整段副歌歌詞都沒唱出來，直到第二段副歌才接上，連主持人吳宗憲都忍不住問：「What happened?」而Hebe雖仍驚險過關，但因忘詞喪失第一名以及百萬唱片合約的機會，最後是由Selina奪冠。事實上，Hebe過去就曾自嘲是「忘詞率100%的人」，也是S.H.E中最會忘詞的成員，連去年她舉辦「田調」Live in Life野地小巡演時，都特別在禱詞中許願：「祝福我們馥甄別再忘詞了！」相當幽默。Hebe闖蕩歌壇多年，近幾年以個人身分活躍演藝圈，發行個人專輯《無人知曉》，以及多首單曲，另外也舉辦了個人巡演，雖然許久未與S.H.E合體發行音樂作品，不過任何重要時刻，好姐妹Ella、Selina都會出現，彼此深厚感情讓人羨慕。近日，Hebe則罕見發長文，訴說自己長期受到失眠困擾，清晨4點多就起床睡不著，直到鬧鐘快響才入睡，還做了個惡夢，「被鬧鐘叫醒後，覺得沮喪又哀怨，成天為了搞好睡眠各種努力，卻還是無法夜夜好眠」，讓她感到十分崩潰，甚至哭了出來，讓粉絲們心疼不已。