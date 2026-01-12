我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Hebe昨日發長文透露長期有失眠困擾。（圖／Hebe IG@hebe_tien_0330）

Hebe（田馥甄）日前在IG吐露自己飽受失眠困擾，被鬧鐘叫醒後沮喪又哀怨，還忍不住哭了，收拾好心情去上瑜伽，結果卻被老師發現她的悲傷，Hebe驚呼一句「難道我的哀怨沒藏好？」卻讓粉絲相當心疼，許多人都鼓勵她，希望她別免強自己。Hebe在社群平台吐露心情，透露自己長期受到失眠困擾，每天都努力想要睡好覺，某天她一樣折騰到鬧鐘響之前才睡著，醒來之後忍不住流了幾滴淚，卻還是收拾好心情，逼自己去上瑜伽課，「告訴自己睡得很爛這件事已經發生了，就讓它過去，不需要帶著這情緒開啟一天。」結果就在上課途中，瑜伽老師走到她面前說，「Hebe，笑一個」，Hebe驚訝到馬上笑出來，同時也想，「難道我的哀怨沒藏好？這麼明顯？被老師看見了嗎？老師未免也太厲害了吧。」短短一句話引來粉絲心疼，許多人都留言，「妳喜歡就好不用勉強或逼自己」、「好好吃飯、好好生活」、「好好享受生活，偶爾抽點時間工作下吧」、「希望妳開心就好」。事實上，Hebe不只一次提到自己有失眠困擾，透露常常會在夜晚想到很多事情，雖然痛苦，但她也不將失眠視為敵人，反而將其看作與自我對話的珍貴時間。而在籌備《無人知曉》專輯期間，她常在失眠時思考人生與孤獨的本質，這份真實的情緒最終轉化為極具感染力的歌聲，讓粉絲在她的音樂中找到了療癒失眠的出口。