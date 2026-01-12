南韓女天團少女時代自2007年8月5日出道，憑著《Gee》搭配招牌大長腿舞步紅遍全球，當年專輯總銷量紀錄至今無人超越，不過成員Jessica在2014年9月30日宣布遭SM娛樂通知退團，團體正式從9人變8人，當時掀起連日頭版風暴；近日Jessica在馬來西亞見面會上，罕見帶來少女時代代表作《THE BOYS》、《說出你願望》、《MR MR》、《GEE》，特別還唱了抒情版的出道曲《Into the New World》（再次重逢的世界），因為該曲是Jessica退出後，團體首度含淚演唱的版本，消息一出立刻引發兩極討論，有人質疑是她背叛少女時代，不該再碰觸這些歌曲蹭熱度，但也有人認為這些作品她本來就有參與，重新演唱並非逾矩。
Jessica退團11年 重唱少女時代神曲
Jessica展開全新的Reflections見面會，11日來到馬來西亞站，為了避免跟前東家的版權爭議，自從退出少女時代11年以來，她都沒碰過團體相關曲目，僅演唱單飛後發行的作品，可是昨晚卻罕見帶來少女時代歷屆神曲《THE BOYS》、《說出你願望》、《MR MR》、《GEE》、以及出道曲《Into the New World》，引爆討論。
粉絲不滿Jessica蹭少女時代 歌迷心聲兩極
Jessica獨自表演少女時代歌曲後，立刻引來不少SONE（少女時代粉絲）反彈，認為她此舉等同消費過去，尤其Jessica過去曾公開表態過「不想再以少女時代活動」的立場，如今卻再次演唱團體代表作，行為相當矛盾。
其中爭議最大的，是她在馬來西亞演唱的《Into the New World》抒情版本，這個版本是在2014年Jessica退出後，由留下來的8位成員於日本含淚首度演唱，被視為少女時代8人與粉絲一起撐過低潮的重要象徵，因此在部分粉絲眼中，這首歌已是專屬8人的共同記憶，認為Jessica本就不該再唱。
但也有人認為，上述歌曲Jessica也是原唱之一，「重唱自己參與過的歌，沒什麼問題」，反應兩極。
少女時代是誰？《Gee》+美腿舞紅遍全球
少女時代出道初期由隊長太妍、Jessica、Sunny、Tiffany、孝淵、俞利、秀英、潤娥及徐玄9人組成，2007年8月以《Into the New World》正式亮相，憑藉穩定唱功與整齊劃一的舞蹈迅速打開知名度，並在2009年靠著《Gee》全面爆紅、橫掃各大音樂榜單，之後順勢進軍日本市場，團體聲勢一路擴張，版圖也不只停留在亞洲，2011年再以《The Boys》進軍美國主流市場，成功吸引當地觀眾與樂壇關注，為K-POP打進美國奠定關鍵基礎，然而Jessica後來重心轉向個人品牌事業與感情生活，最終在2014年遭SM娛樂單方面通知退出，少女時代從9人變8人，也成為不少SONE心中至今仍難以抹去的遺憾。
