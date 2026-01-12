全聯、大全聯19元高麗菜特賣活動只到今天（12日）！台灣高麗菜每顆約1公斤只要19元，每日限量10萬顆，每人限購3粒。買回家的高麗菜要怎麼煮呢？《NOWNEWS》整理了高麗菜懶人煮法，只要家中有電鍋或是氣炸鍋都能做，零廚藝也能輕鬆上手，讓你盡情享受當季高麗菜美味！
古早味高麗菜飯
農糧署曾在臉書粉專「鮮享農YA-農糧署」分享「古早味高麗菜飯」做法，不用花太多時間，也能輕鬆享受高麗菜的美味。
◾材料：
白米 2米杯
高麗菜 1/4顆（切小塊）
胡蘿蔔 半條（切絲）
肉絲或雞腿肉 50克（先以醬油、米酒醃15分鐘）
蝦米 適量
蒜頭 2瓣（切末）
香菇 3朵（切瓣）
鹽 1/2匙
白胡椒粉 適量
◾做法：
1、起鍋加油爆香蝦米、蒜頭、香菇，再加入高麗菜、胡蘿蔔、肉絲或雞腿肉拌炒，炒到高麗菜軟化後起鍋。
2、把洗好的米、步驟1的炒料放進電鍋內鍋，並加入鹽、胡椒粉攪拌，以內鍋1/3杯水，外鍋1杯水，按下煮飯鍵。
3、電鍋跳起後，再燜10到15分鐘就完成了。
另外，也可以按照自己喜好加入菜脯碎、蔥花、玉米等配料，也有不同風味。
氣炸腐乳高麗菜
「浦維老師的料理廚房」也曾在臉書粉專分享，一道簡易的氣炸鍋高麗菜料理，使用氣炸鍋炒高麗菜，也能炒出青菜的鮮甜和爽脆口感。
◾材料：
高麗菜 200克（切小塊）
腐乳 3塊
蒜片 10克
辣椒 10克
蔥段 20克
橄欖油（或其他油品） 少許
水 2到3匙
◾做法：
1、在氣炸鍋內鍋放少許橄欖油、蒜片稍微拌勻，以180度氣炸3分鐘，爆香蒜片。
2、將腐乳壓碎之後放進氣炸鍋，再放入高麗菜，加2到3匙的水，以140度氣炸6到8分鐘，中途可以打開拌1到2次。
3、氣炸時間剩下2分鐘時，打開放進蔥段、辣椒翻拌，繼續氣炸到時間結束即可。
資料來源：鮮享農YA-農糧署、浦維老師的料理廚房
