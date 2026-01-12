我是廣告 請繼續往下閱讀

西區強權聖安東尼奧馬刺與明尼蘇達灰狼今（12）日上演一場高潮迭起的背靠背大戰。馬刺在「法國高塔」文班亞馬（Victor Wembanyama）全方位壓制同鄉戈貝爾（Rudy Gobert）的帶領下，一度建立起19分的領先優勢；不料末節馬刺後場火力集體當機，灰狼趁勢發起瘋狂反撲，最終憑藉愛德華茲（Anthony Edwards）在讀秒階段的關鍵拋投準絕殺，以104：103氣走馬刺，完成驚天大逆轉。本場比賽焦點在於文班亞馬重回首發，與年度最佳防守球員戈貝爾正面交鋒。文班亞馬此役完全沒給老大哥面子，前兩節便高效率砍下16分，防守端更讓戈貝爾全場僅有4投1中的難堪表現。文班亞馬全場出賽27分鐘，18投8中、罰球10投全中，轟下29分、7籃板及3抄截。第四節更發生火爆插曲，戈貝爾在防守文班亞馬三分投射時，被裁判認定有「墊腳」行為，經回放後判定為一級惡意犯規。據統計，這是戈貝爾本賽季第6次惡意犯規，除非聯盟賽後對此進行改判，否則戈貝爾將自動被禁賽一場。然而，文班亞馬雖贏了數據，卻沒能帶走勝仗，他在最後一波進攻的絕殺跳投失手，遺憾吞敗。馬刺之所以在領先19分的情況下被翻盤，後場球員的低迷表現難辭其咎。在主力射手瓦塞爾（Devin Vassell）缺陣下，福克斯（De'Aaron Fox）、卡斯爾（Stephon Castle）與哈珀（Dylan Harper）承擔了大量出手，準星卻慘不忍睹。福克斯19投6中，三分球5投0中，僅拿12分；卡斯爾則是11 投 2 中，更發生全隊最多的7次失誤，哈珀替補登場5投0中，得分掛蛋。這三名後衛合計35投僅8中，外線更是6投0中，荒腔走板的表現讓文班亞馬的29分化為烏有。相較於馬刺後場的低迷，灰狼核心愛德華茲雖然全場手感普通，但在決勝時刻毫不手軟。他在終場前16秒藉由蘭德爾（Julius Randle）的掩護，面對文班亞馬的長臂防守拋投命中，幫助灰狼在末節完成反超。愛德華茲全場貢獻23分、3助攻，蘭德爾則有15分、8籃板進帳，這場勝利也讓灰狼穩住西區第4的位置。馬刺在連勝中斷後，僅有一天的喘息時間，隨後將奔赴奧克拉荷馬城，迎戰衛冕軍雷霆。由於馬刺本季已對雷霆取得3勝0敗的絕對優勢，這場「雷霆拒絕被橫掃」的對決，將成為接下來全聯盟關注的焦點。