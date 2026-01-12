全聯、大全聯高麗菜推出限時5折活動，每顆約1公斤只要19元，今（12）日迎接優惠最後一天，《NOWNEWS》記者實地直擊北市全聯賣場，店員直接將2籃高麗菜放在顯眼的走道上供民眾選購，短短10分鐘就有3顆高麗菜被帶回家，人手抱一顆算是熱銷，全聯、大全聯表示，門市每日共計限量10萬顆，每人限購3粒。
全聯高麗菜19元 民眾一早到店搶貨
全聯高麗菜推出生鮮爆殺優惠，最搶眼商品當屬台灣高麗菜下殺5折，單粒約1公斤只要19元；三重的陳小姐向《NOWNEWS》記者表示，上周六（1月10日）就曾到全聯買過高麗菜，剛好本周有親友北上拜訪，今天一早就再到全聯買2顆，「原本以為很搶手，結果看到滿滿2大箱挺意外的，但是可以自己慢慢挑還不錯。」
高麗菜供不應求 市場一堆菜價創新低
由於2025年冬季前期氣溫偏暖，高麗菜加速生長，平地高麗菜產量過剩、供不應求，也連帶影響高山高麗菜農民的採收意願，低廉的價格不只全聯推出優惠，在傳統市場的高麗菜，近期也落在一斤20元，一顆約35元的價格，與去年同期的每公斤33元，有相當大的落差。
除了高麗菜外， 新莊公有市場菜販廖炯程也提及，近期茼蒿時令一斤40元，山茼蒿一斤35元，30元買的到青江菜、小白菜、鵝白菜、油菜、大白菜，30至40元也有芥藍菜、地瓜葉、菠菜、空心菜、大陸妹等。
不只高麗菜 花椰菜價格也跟著跳水
此外，廖炯程分享，最近「花椰菜（青花菜）」有夠便宜，以前市場進口青花菜，一斤90至110元是常態，一顆隨便都要50元起跳，但現在台灣本產的一斤50 元，一顆30塊有找，南部產地甚至打出「50元買4顆」的荒唐價格。
廖炯程強調，對消費者而言，這波菜價低潮就是「用力的吃」，這是歷史新低的價格，且台灣本產的青花菜口感最嫩、最甜，不僅省荷包，也是在幫農民清庫存，「這波高麗菜、青花菜之亂不知道會持續多久，趁現在又便宜又好吃要把握！」
資料來源：廖炯程臉書
