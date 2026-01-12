我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新科金球獎影帝「甜茶」提摩西夏勒梅，在奧斯卡影帝大戰氣勢越來越旺，也是台灣觀眾希望能親眼見到本尊丰采的好萊塢紅星。（圖／美聯社／達志影像）

▲張震以兩屆金馬獎影帝之姿，即將接下金馬執委會主席的重任。（圖／記者朱永強攝）

▲張震以在紐約辛苦拍攝的《幸福之路》，拿到第2座金馬獎影帝榮銜，拿起寫著「堅持就是勝利」的春聯，鼓勵觀眾認真、努力。（圖／記者朱永強攝）

張震以《幸福之路》第2度登上金馬影帝寶座，也將在2月正式上任金馬執委會主席，過往包括李安、李屏賓等歷任主席都靠自己的業界人脈邀到重量級影人參與金馬獎活動，張震曾經在《沙丘》合作奧斯卡影帝呼聲極高的「甜茶」提摩西夏勒梅，是否邀他來台？張震答得巧妙：「我的人脈就這些，大部分都來過了。」倒有一點確定，他不會像李安與李屏賓一整晚跑慶功宴，自嘲：「我不能熬夜。」今年49歲的他，是最年輕的金馬主席，他本來就和前任的李屏賓常約餐敘，結果被詢問接手下一任的意願，考慮了一下就答應。他特別請教執行長聞天祥，對方形容主席類似「吉祥物」的功能，運用本身的號召力，接待各國影人，讓外界更關注金馬獎相關活動。當然主席能邀請哪些貴賓來台是各方關注焦點，比起較為夢幻的甜茶，和張震交情好也曾數度參加的妻夫木聰可能還是更容易點頭。曾經與絕大多數的華人名導都合作過的張震，也拍過好萊塢大片與韓國影片，儘管自稱「人脈上面也沒什麼，就是這樣」，其實和他有過淵源的各國大咖還不少，朱智勛之前來台也曾很開心表示被他請吃飯，影迷們也許能夠期待張震主席在11月頒獎時會端出什麼樣的重量級組合。但他沒辦法像李安體力那麼好、熬夜跑金馬慶功宴，表示曾經和《青春18x2 通往有你的旅程》劇組等李安來，人到已經是早上6點，散會是7點，從張震表情上來看，就是「吃不消」。提到第2度拿下金馬影帝的《幸福之路》，張震坦言在紐約拍片時，剛好遇上一直下雨、下雪的壞天氣，拍攝內容也只能臨時更動，雖然辛苦，他卻覺得另有一種自在，很享受詮釋平凡小人物的滋味，直呼拍起來蠻爽。他稱類型片都會特別把角色塑造成某個樣子，譬如高富帥，但他自承：「我本身就不是這樣。」扮演付出勞力討生活的一般人，反而讓他演得更過癮。片中張震的角色是移民紐約、等待把妻女接過來團圓的外送員，他坦承平日蠻常叫外送卻沒有特別觀察過他們，這次為了演《幸福之路》總算把他們的生活弄得一清二楚，甚至還被當地的外送員以為真的是同業，還來問候關心，儘管很溫暖，卻也不能讓他們干擾到拍攝進度。曾演出漫威大片《尚氣》的陳法拉演他妻子，只拍了4天，他希望有機會能夠再合作。有趣的是，華人到了歐美往往會懷念家鄉美食，張震在紐約卻是開心大吃披薩，外送叫了12次，讚美當地的披薩好吃，也透露自己很喜歡吃，有想過要不要跟朋友一起開餐廳，現階段他自認不會做生意，不可能經營副業，以後也許可以跟大家一起，他認為做副業要花時間、心力，目前他還沒辦法。堪稱星二代中表現突出的張震，雖然會在演戲時把女兒帶去觀摩，卻只是想要她瞭解爸爸在做什麼，沒有要她接棒進入演藝圈，認為拍戲很辛苦，除非她自己想要，不會鼓勵她走這行，不過女兒觀察入微，不需告訴她就已經知道現場何時要拍攝，算是頗具慧根。《幸福之路》全台將於1月29日上映。