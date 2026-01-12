我是廣告 請繼續往下閱讀

第6屆WBC世界棒球經典賽C組預賽3月5日開打，中華隊15日展開第一階段集訓，原規劃不公開的43人名單，完整名單稍早卻在網路上外流，中職秘書長楊清瓏今（12）日出席高中聯賽木棒組開賽記者會，會後被問到43人名單時也重申聯盟立場，「由於共同的默契跟決議，所以我們對外不公開中華隊的培訓名單。」中華隊15日即將在高雄左營國訓中心展開第一階段集訓，從去年12月開始，儘管陸續有球員表示收到徵召消息，但12月初步選出的完整名單，一直沒有公開，稍早傳出的43人名單，聯盟則明確指出，由於共同默契跟決議，並不會公開真正的43人名單、或是對此有相關回應。楊清瓏稍早受訪時，僅透露選訓委員都有正確名單，但聯盟不會去主動去公佈相關資訊，「其實我們內部都知道，但有決議，不會去對外公開這些事情，聯盟立場就是不主動去公開名單。」實際上，在正式集訓以前的43人名單，都會因應球員實際狀況做滾動式調整，尤其旅美選手方面，還要經過與原球團後續討論，因而還有諸多未定性。楊清瓏最後也強調，直到開訓當天，外界就會知道會有哪些選手實際來報到。