我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日職西武獅為林安可舉辦在台加盟記者會，球團代表取締役社長奧村剛，親自為林安可披上背號73號球衣。（圖／記者葉政勳攝 , 2026.01.09）

中職近2年輸出到日職球員明顯變多，新球季又有林安可、徐若熙一投一野加入戰局，且所屬球隊，都與台灣強投古林睿煬的日本火腿鬥士同為太平洋聯盟，未來高機率迎來交手，古林睿煬今（12）日出席114學年度高中棒球硬式木棒組聯賽開賽記者會時，笑說很期待對決將披上西武獅戰袍的前隊友林安可，「印象中，以前隊內賽跟他（林安可）對到，都是他佔上風，雖然沒有被轟過，但是擊球都很強勁，看看換個環境，會不會變成我比較佔優勢。」林安可前日與西武獅在台北正式舉辦加盟記者會，與新東家簽下「2+1」合約，總額則未公開。由於西武獅與日本火腿鬥士同屬太平洋聯盟，未來兩人高機率碰頭，在日本球場上演「統一獅內戰」。談到有機會與林安可在日本正面對決，古林睿煬坦言很期待，還透露過往當隊友時，進行訓練賽的回憶，「印象中，以前隊內賽跟他（安可）對到，都是他佔上風，雖然沒被他轟過全壘打，但都是擊球都很強勁，這次看看換個環境，會不會變成我佔優勢。」兩人的前隊友蘇智傑，前日受訪時，除祝福兩人都有好表現，還笑說希望屆時兩人對決，2個打席各一次三振、一次全壘打。古林睿煬稍早聽聞後笑說，「這樣是我吃虧吧！應該1支全壘打要換10次三振。」