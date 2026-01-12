我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院主計總處今（12）日2025年11月工業及服務業薪資統計，全體受僱員工經常性薪資平均數為48,139元，年增 3.08%；總薪資平均數為5萬8103元，年增4.69%。而去年前11個月全體受僱員工經常性薪資平均數為47,837元，較上年同期增加3.09%，創26年同期最大增幅。1至11月經常性薪資平均數低於整體平均者包括住宿及餐飲業（34,969 元）、其他服務業（36,680 元）、製造業（45,807元）等。至於製造業中的電子零組件製造業（57,070元），專業科學及技術服務業（58,334元）、出版影音及資通訊業（69,579元）、金融及保險業（70,840元）等，則為薪資較高之行業。另外，經常性薪資中位數為38,714元，年增3.21%。觀察1至11月，住宿及餐飲業、支援服務業因非典型僱用員工占比較高，經常性薪資中位數相對較低，分別為31,569元與32,778元。受僱員工人數較多之製造業為36,770元，其中電子零組件製造業為46,987元；至出版影音及資通訊業53,432元、金融及保險業57,996元，則相對較高。