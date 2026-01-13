我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張為瀚高中畢業後，選擇留在日本讀大學，但受到傷勢困擾，出賽機會不多，為了延續球員生涯，前往獨立聯盟打球，月收入僅11、12萬日幣。（圖／張為瀚提供）

▲張為瀚在大學畢業後，曾在日本BC獨立聯盟打球，返台後成為古久保健二的翻譯，還被球迷封為「樂天王陽明」。（圖／記者林子翔攝 ,2025.10.27）

日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊休賽季簽下「龍之子」徐若熙，而身邊的翻譯也受到討論，是有著「樂天王陽明」封號的張為瀚。近期張為瀚接受《NOWnews 今日新聞》專訪，分享從「野球留學生」到前往獨立聯盟討生活的「甘苦談」，期間僅領著1個月11、12萬日幣（約2.2萬至2.4萬新台幣）的薪水過生活。張為瀚最後回到台灣，卸下球衣的第一份工作，就是擔任「阿公」古久保健二的貼身翻譯。現年25歲的張為瀚，國小開始接觸棒球，曾是福林少棒、長安青少棒的一員，國中畢業前，張為瀚獲得旅日留學的機會，短暫的猶豫後，他決定隻身前往日本，「因為機會難得，可能一生只有一次機會，就決定出去闖闖看。」張為瀚對日本棒球不陌生，當時正是陽岱鋼在日職的活躍時期，「我也會看甲子園，會想說日本怎麼能把棒球做的那麼細膩，心中就有疑問，剛好拿藉由留學的機會去學習。」國中畢業後，張為瀚踏上日本，前往茨城縣鹿島學園高校，開啟「野球留學生」生涯，而這一去就是8年。談到母校鹿島學園，張為瀚介紹獨特之處，「學校有很多留學生，像是中國、菲律賓、泰國。因此留學生有特別的學制，有所謂的『0年級』。」張為瀚解釋，由於台灣6月畢業、9月入學，與日本的3月畢業、4月入學不同，因此學校召集留學生提前入學，從日語開始打基礎，「9月到隔年的4月，全部留學生一起上日文課，我覺得這是很好的制度。」上完半年的「0年級」，張為瀚升上高一，開始與日本人一起上、下課，正式展開留學生涯。他透露，他的日語是入學後，從「0年級」開始學，但因為有學長李承嘉（現效力台壽霸龍）在，受到不少照顧，「好險上面有學長，（李承嘉）真的在那段時間幫助我很多，一步一步帶我起來。」鹿島學園野球部的監督，在2016年由現年75歲的資深教練鈴木博識接下，過去曾培養出村田修一、長野久義等日職名將，對張為瀚來說，鈴木除了是監督也是恩師，「他在棒球的知識真的很豐富，給了我很多面向，高中時聽了很多東西，一時之間還領悟不到，有些都是我上到大學後，甚至到獨立聯盟後才體會到，回想起來就特別感謝鈴木監督。」鈴木在張為瀚就學期間，給予不少出賽機會，當時野球部約莫70至80人，張為瀚卻從高一開始就擠進A隊，「當時可能是我力量非常的突出，所以在打擊方面就有比較多的發揮。那時候監督很重用我，很謝謝他給我較多出賽機會。」張為瀚說，團隊之間都是好朋友，但一站上球場，競爭意識非常高，「必竟能進名單就那幾個位置，大家都要很拚，那種競爭心態非常強烈。」對於台、日之間的練習差異，張為瀚認為，鹿島學園的練習量，不比台灣少，甚至更多，「我當初去的時候，看到白板上寫的菜單，內容很多，我以為是一整天的。結果不是，那只是是半天的菜單。下午還有新的，只是還沒寫出來。」張為瀚笑說，剛入學的時候，就被練習量嚇到，「因為也沒有體會過，一開始真的很辛苦又很冷，練了一個禮拜慢慢適應。」經過3年的日式棒球薰陶，張為瀚在高中畢業前，就已決定要繼續留在日本升學，「感受到日本不同的棒球文化，也學習到新的棒球，所以抱持著想要再繼續學習的心態，就決定繼續升學。」張為瀚坦言，心中一直有挑戰日本職棒的想法，也是持續升學的其中一個原因。不過在就讀東京國際大學期間，張為瀚能上場的機會卻不多，「高三時的春季大會，打一顆滾地球後撲向一壘時肩膀脫臼，從那時候開始的表現就就起伏不定。甚至升到大學，是直到大四的最後一個大會，才搶到A隊的門票，也只有打了唯一那一次大會。」張為瀚感嘆，大學四年肩膀反覆脫臼，只能練練停停，因此錯失不少機會。雖然大學期間機會不多，但張為瀚的日文卻在大學突飛猛進，「棒球隊人多，平常上課、練球都是日文溝通對話，因此進步很快。」張為瀚說，無論球打得如何，最基本的學業還是要顧，「因為學生才是我的本分，部活（棒球）是後面才加強。高中監督教導我，私生活第一、學業第二，最後才輪到部活，是以『人』為出發點。」最終張為瀚取得東京國際大學商學部經營學科的學歷，在2023年日職選秀會落選後，他前往獨立聯盟延續選手生涯，「大學4年正式的比賽沒參加到幾場，自己也覺得可惜，也因為很想拚，透過高中監督的介紹，去獨立聯盟打球。」不過在這之前，張為瀚曾想卸下球衣，「我其實有點猶豫，因為自己的傷勢，大學沒留下什麼成績，怕去了獨盟也沒什麼太好的結果。」但恩師鈴木博識一句話點醒他，「監督說有機會就先闖，不要去想結果，可能就是這句話打動我，毅然決然留在日本多拚一年。」不過加入獨盟後，張為瀚開季僅打的幾場比賽，又受到傷勢影響，幾乎有半個賽季都在養傷，直到回到球場，已經是球季尾聲。在獨盟期間，張為瀚領著僅11至12萬日幣（約2.2萬至2.4萬新台幣）的月薪過生活，因此休賽季期間，大家都會去打工，他透露，獨盟也有升降制，「可能幾個月一次考核，會看成績，如果是支配下球員，考核的狀態不理想，就會跟練習生交換身份，那個時候就沒薪水。」張為瀚直言，即便在獨盟，競爭還是相當激烈，「下面還是有練習生在等上位，我受傷期間被降為練習生，當時就沒有薪水。」2024年球季結束，離開台灣8年的張為瀚，決定卸下球衣，返台尋求機會，「剛好兵單來了，就先回來服兵役，不然也沒辦法走下一步，那段期間回長安幫忙，遇到了樂天桃猿的沈鈺傑赴領隊（現為顧問）。」當時，張為瀚主動詢問沈鈺傑，桃猿是否有日文翻譯的職缺，經過一段時間的等待，張為瀚收到桃猿通知，錄取翻譯一職，成為總教練古久保健二貼身翻譯，後來也被球迷封為「樂天王陽明」。