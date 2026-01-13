我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張為瀚（右）眼中的古久保健二與球員相處融洽，一上場卻轉換模式，只要選手有做錯，會直接提出來。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.10.21）

▲古久保健二（左）去年季末未獲續約，離台時，張為瀚（中）前往送機。（圖／記者陳柏攝,2025.11.15)

這是張為瀚的最佳寫照。前樂天桃猿、現福岡軟銀鷹隊翻譯張為瀚近期接受《NOWnews 今日新聞》專訪，用後勤的視角細看「阿公」古久保健二與桃猿的球隊文化，並分享桃猿宣布換帥時，「邊翻譯邊錯愕」的感覺，張為瀚今年球季將回到日本，擔任「龍之子」徐若熙的貼身翻譯，也一圓當初赴日留學的美夢。2024年，旅日留學8年的張為瀚返台準備當兵，同時也下定決心卸下選手身份，「回來後有跟家人討論過，我知道自己因為肩膀的關係，其實有去業餘球隊參加測試會，但那段時間又脫臼一次，我大概就知道了『差不多了』。」確定不打球後，張為瀚坦言一直在想自己要找什麼工作，一度陷入迷惘。在陷入迷惘之際，張為瀚回長安國中幫忙時，遇到了沈鈺傑（現為樂天桃猿顧問），他主動詢問桃猿是否有翻譯的職缺，「一開始有聊到若是錄取，就要接任總教練的翻譯。」經過一段時間的等待，張為瀚收到桃猿的通知，正式轉職翻譯，也是他進入社會的第一份工作。「聽到錄取當下，會有一點小緊張。畢竟第一次當翻譯就是直接當總教練的。」張為瀚說，因為自己也沒當過教練，所以不知道教練的想法與思維，他回憶，從春訓期間跟古久保磨合，一路到4月、5月才得心應手，「術語大致上沒什麼問題，但因為關東、關西腔，術語還是有些不同，只要沒聽過或聽不懂，就要趕快做詢問。」張為瀚與古久保相差35歲，他笑說，一開始確實會怕「阿公」，「他是真的表情比較嚴肅一點，然後春訓的練習都還蠻要求的。」不過張為瀚說，與古久保長期相處後，就發下私底下跟選手也和樂融融、有說有笑，「開始比賽就切換模式，會很專注，哪邊做得不好，就是直接跟選手講出來。」桃猿去年球季以年度第3名進入季後賽，卻演出「下剋上」驚奇，連過統一7-ELEVEn獅與中信兄弟，奪下樂天集團入主後的首冠，成為「冠軍教頭」的古久保卻未獲球團續約，消息一出外界譁然。張為瀚與所有桃猿選手一樣，都是球團宣布不續約的前1、2個小時才知道，且是由他親自翻譯給選手。「 我自己本身也是當天才知道。他（古久保）那幾天就一如往常，大家都沒有感覺出來，我自己也沒感覺到奇怪。」張為瀚說，當古久保正式與子弟兵道別時，他下意識直翻出去後，才發現不對勁，「我就先翻譯出來，然後也是有點呆滯，因為大家都嚇到了，因為真的太突然了。」張為瀚直言，雖然與古久保只有1年的合作，但心中還是很難過。成為翻譯的第一年，張為瀚就見證桃猿奪冠，他直言是非常難忘的回憶，在他眼中的「暴力猿」，是支非常團結、有向心力的球隊，「像是胖哥（林泓育）、林立真的一直推著大家前進。有些年輕選手剛上一軍，他們在場下的溝通完全沒停過，一步一步的帶著學弟，告訴他們怎麼走。」張為瀚指出，桃猿的學長都很細心，時時刻刻都在關心學弟，「我也沒體會過這景象，這是我們球隊特別的地方。」今年球季，張為瀚離開桃猿，但未隨古久保轉赴味全龍，而是再度旅日，成為「龍之子」徐若熙的貼身翻譯。張為瀚說，「去年球季結束後，有收到李杜軒（軟銀隊球探）的詢問，說可能有台灣選手要加盟軟銀隊，正在找翻譯，問我有沒有興趣。」張為瀚透露，當時收到詢問時，並沒有馬上答應，有思考過一段時間。「離開家8年，才回來1年又要離開家人。」張為瀚坦言，家人是他首要的考量，「家人說不管我要赴日或留台都支持我，確實能去軟銀隊工作是很難得的機會，既然有機會，就要好好把握住。」對張為瀚來說，雖然無法成為日職球員，但能進入日職球隊工作，也圓了當初旅日留學的美夢。