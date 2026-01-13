我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡瓜（中）主持《綜藝大集合》超過24年了。（圖／民視提供）

▲胡瓜（中）去年在華視主持除夕，今年則回歸民視，但只主持運動會單元。（圖／華視提供）

66歲綜藝天王胡瓜與民視《綜藝大集合》的合約風波出現轉機，先前傳出因主持費遭砍導致雙方關係緊張，胡瓜一度表態不續約，但昨（12）日晚間雙方傳出破冰消息，胡瓜願意續留。外界推測民視以不減薪甚至加碼酬勞的方式留人，對此，胡瓜的老婆兼經紀人丁柔安未正面回應，但民視副總證實雙方確實將繼續合作，至於細節部分交給《大集合》的製作單位大藝娛樂去談。日前胡瓜出席新節目《週末最強大》的首播記者會，證實只主持《大集合》到本月31日，不過現在局勢卻出現變化，傳出胡瓜願意留任主持了。據《壹蘋新聞網》報導，胡瓜過去主持《大集合》的薪水是1小時25萬元，1集會錄2小時，如今酬勞將被微幅調漲，成了雙方談判破冰的關鍵。對此，丁柔安表示他們沒有要對外回應的部分，一切都只是「聽說」，所以他們不想回應外界的揣測。民視副總許念台則證實胡瓜會繼續主持的消息，但表示細節轉由大藝娛樂處理；其實民視去年底就對外回應，會委由大藝娛樂去談續約，不再是以電視台與藝人直接簽約的方式合作，雙方也更有彈性。至於除夕節目的部分，胡瓜去年鎮守華視的《金蛇守歲迎新春》，收視亮眼，今年則會回鍋民視，主持除夕節目《民視第一發發發》明星運動會單元。胡瓜強調是民視從去年4、5月開始就與他聯絡，洽談除夕主持一事，他獲得華視高層的首肯後，才答應回民視幫忙，但他似乎也因此丟失華視除夕的主持棒。